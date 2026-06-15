Kaynak: Haber Merkezi

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti'nin karşı karşıya olduğu siyasi risklere dikkat çekti. Sivil siyasetin alan kaybettiğini ve bürokrasinin giderek güçlendiğini öne süren Tayyar, Cumhurbaşkanlığı makamı ile siyaset ve bürokrasi arasında koordinasyonu sağlayacak güçlü bir yapıya ihtiyaç olduğunu belirtti. Bu kapsamda Berat Albayrak'ın "güçlü bir başdanışmanlık" göreviyle sürece katkı sunabileceğini ifade etti.

Berat Albayrak'ın bu göreve uygun olduğunu dile getiren Tayyar, bunun Albayrak'ın değil, AK Parti'nin ihtiyaç duyduğu bir misyon olduğunu ifade ederek, daha uygun bir isim bulunması halinde onun da değerlendirilebileceğini söyledi.

Tayyar'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Daha önce ifade etmiştim, biraz açarak tekrar edeyim. Son dönem sivil siyaset alanının giderek daraldığını, bu boşluğa bürokrasinin yerleştiğini, devlet içinde kontrolsüz yeni iktidar gruplarının peydah olduğunu gözlemliyoruz.

Zamanla siyasetin tasfiyesini sağlayacak bu gelişme, AK Partinin altını oyuyor, toplumsal bağını zayıflatıyor.

Haliyle seçim sürecine girerken iktidar açısından siyasi risk artıyor. Lafı uzatmayım.

Gelinen bu noktada, Cumhurbaşkanımızın yükünü alacak, siyaset ve bürokrasi ilişkisini rayına sokacak, gelecek kaygısı taşımayacak, toplumla yeni bir ahit yapacak güçlü ve güvenilir bir isme ihtiyaç var. Herkes alternatif sunabilir.

Kişisel kanaatim, Berat Albayrak bu role en uygun olanıdır. Bu görev illa bir bakanlık veya parti yöneticiliği değil, olursa iyi olur ayrı, cumhurbaşkanlığı makamıyla siyaset ve bürokrasi arasında güvenli bir köprü inşasını sağlayacak görev tarifidir.

Misal, güçlü Başdanışmanlık gibi. Böyle bir ara istasyonla cumhurbaşkanımızın gücünün istismarı da önlenir. Buna Berat beyin değil AK Parti’nin ihtiyacı var.

Bu misyonu üstlenecek daha güçlü ve uygun aktör varsa o da denenebilir.

Ben bulamadım, bulan varsa eyvallah.

Dikkat çekmek istediğim konu, bu ihtiyacın aciliyetidir."