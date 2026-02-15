Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun yükselmesi, son dönemde gazetecilere ve siyasilere yapılan gözaltı ve tutuklamalar erken seçim çağrılarını daha da yükseltti.

Erken seçim çağrılarının artmasıyla birlikte partilerin de kiminle ittifak yapacakları merak konusu.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı’nı değiştirmesini eski AKP’li Milletvekili Hüseyin Kocabıyık “erken seçim” hamlesi olarak değerlendirdi.

Kocabıyık, olası bir erken seçim için Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu’na seslendi. Kocabıyık, Ağıralioğlu’nun AKP ile ittifak yapması gerektiğini söyledi. Sayan “Tarih zor zamanlarda nerede durduğunuzu asla unutmaz” dedi.

Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

'AĞIRALİOĞLU ERDOĞAN'IN YANINDA YER ALMALI'

“Sayın Yavuz Ağıralioğlu’nu severim, sayarım;yerli ve milli hassasiyetleri olan, bu toprakların ruhunu bilen bir siyasetçidir.

Ancak kanaatim şudur ki; Sayın Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti sayesinde devletin en üst kademelerinde görev almış, isim yapmış ve söz sahibi olmuş bazı isimlerin; AK Parti’den büyük hayallerle ayrılan, siyasi hırslarına yenilen, hayal kırıklığına uğrayan ve zamanla savrulan isimlerin safında yer alması yerine; Türkiye’nin birlik ve dirliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bu kritik dönemde, tecrübesiyle ve duruşuyla, uluslararası alanda saygınlığı tartışmasız olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer almasının ülkemiz adına çok daha hayırlı olacağı kanaatindeyim.

Siyaset, kişisel hayallerin değil; milletin geleceğinin omuzlandığı ağır bir sorumluluktur. Kırgınlıklar, beklentiler ya da hesaplar; devlet aklının, milli menfaatlerin ve toplumsal birlikteliğin önüne geçmemelidir.

Bugün Türkiye, tecrübe ile savrulmayı, istikrar ile belirsizliği, sorumluluk ile hevesi ayırt edecek kadar zor bir süreçten geçmektedir. Benim şahsi kanaatim; Sayın Ağıralioğlu’nun, bu milletin kader yürüyüşünde ayrıştıran değil birleştiren, hayal satan değil yük alan, kenarda duran değil sorumluluk alan tarafta yer almasının hem kendi siyasi mirası hem de Türkiye’nin birlik ve beraberliği açısından çok daha doğru olacağı yönündedir.

Takdir elbette kendilerinindir; ancak tarih, zor zamanlarda nerede durduğunuzu asla unutmaz.”