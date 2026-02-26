Şehit yakını ve gazilerin tepkilerine rağmen iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adımları devam ediyor. AKP'li bir isimden Terörsüz Türkiye sürecine dikkat çeken bir itiraz geldi. AKP milletvekili ve MYK üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı üzerinden iktidarın terörü bitirme çabalarına halk desteğinin olduğunu ancak yöntem konusunda ciddi riskler olduğunu ifade etti.

'ÖCALAN GÖRÜNÜR HALE GELDİKÇE DESTEK AZALIYOR'

Şamil Tayyar, kamuoyunun "Terörsüz Türkiye" projesine sıcak baktığını ama terörist Abdullah Öcalan’ın bu sürecin öznesi yapılmasına karşı çıktı. Tayyar, "Öcalan bu sürecin merkezine yerleştirildikçe, daha görünür hale geldikçe ve sürecin sahibi gibi gösterildikçe halk desteğinin azaldığını görüyoruz" ifadesini kullandı.

'SANDIK BAŞINDA HESAP SORULUR'

Sürecin olası bir "meşrulaşma" evresine girmesinin siyasi risklerini vurgulayan Tayyar, iktidara şu uyarıları sıraladı:

"Yarın Öcalan başmüzakereci ilan edilirse, gazetecilerle toplantılar yapılırsa, İmralı dergaha dönerse; süreç başarıya ulaşsa bile siyasi fatura ödenemez hale gelir.

Toplum sokağa dökülmez belki ama kendini en özgür hissettiği perde gerisindeki sandık başında hesabını mutlaka sorar."

Şamil Tayyar, paylaşımının sonunda AKP yönetimine seslenerek "‘Gerekirse faturayı öderiz’ deniyorsa siyaseten sorun yok. Ancak ‘Hem terör bitsin hem iktidar sürsün’ deniyorsa Öcalan’ı kenarda tutmakta fayda var. Zira, Öcalan ismi tek başına süreci enfekte etmeye yetiyor." ifadelerini kullandı.

AKP'li Şamil Tayyar’ın çıkışına iktidar kanadından nasıl bir yanıt geleceği merak konusu.