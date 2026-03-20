AKP’li Şamil Tayyar, İstanbul Valiliği tarafından Ramazan ayı boyunca yürütülen sosyal yardım çalışmasına ilişkin paylaşım yaptı. Tayyar, 2 bin 150 mahallede yaşayan 32 bin 345 dar gelirli ailenin toplam 73 milyon 500 bin liralık bakkal veresiye borcunun kapatıldığını söyledi.

İstanbul Valisi Davut Gül’ün ilçeleri ziyaret ederek kaymakamlarla birlikte süreci bizzat takip ettiğini söyleyen Tayyar, yardımın finansmanının sivil toplum kuruluşları ve hayrısever vatandaşların katkılarıyla yapıldığını aktardı.

Yardımların, borçlu ailelerin bilgisi olmadan ve kimlikleri gizli tutularak gerçekleştirildiği belirten Tayyar ayrıca, Davut Gül’ün daha önce Gaziantep’te görev yaptığı dönemde de sosyal dayanışmanın simgelerinden biri olan “zimem defteri” geleneğini sürdürdüğünü hatırlattı.

Şamil Tayyar, açıklamasının sonunda Davut Gül’e teşekkür ederek, “Allah razı olsun, güzel yüreğinize sağlık” ifadelerini kullandı.