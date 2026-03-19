AKP'li Şamil Tayyar, elindeki son anket verilerini paylaştı. AKP ve CHP'nin yüzde 30-35 bandında kıyasıya bir yarışta olduğunu belirten Tayyar, AKP'nin kontonktürel olarak en kötü döneminde olmasına rağmen bu başarıyı yakaladığını söyledi.

Tayyar'ın açıklaması şöyle:

Optimar’dan sonra MAK da anket sonuçlarını açıklamış. AK Parti, ilk sırada. CHP’yi birinci çıkaran farklı anketler de var. Anketlerin ortalamasına baktığımızda AK Parti ve CHP’nin yüzde 30-35 bandında gidip geldiğini görüyoruz. İkinci eşikte MHP ve DEM yer alırken, İYİ Parti onları zorluyor. Üçüncü eşikte diğer partiler sıralanıyor. AK Parti’nin konjonktürel en dezavantajlı olduğu dönemde yarıştan kopmaması, toplumun hâlâ umudunu kesmediğini gösteriyor. CHP’nin konjonktürel en avantajlı olduğu dönemde yarışta arayı açamaması, toplumun güven sorununu aşamadığını ortaya koyuyor. Gözlemlerime göre toplum; AK Parti’den umutlarını yeniden yeşertecek eski mutlu mesut günlere dönmeyi bekliyor. CHP’den devleti yönetme potansiyelinin olduğuna dair güven vermesini istiyor. Umudu tazelemek, güvensizlik bariyerini aşmaktan daha kolay olduğu için AK Parti, son düzlükte CHP’ye göre daha avantajlı. Üçüncü eşikteki partiler ittifak yoluyla yeni siyasi işbirlikleri geliştirirse denkleme dahil olabilirler ama çözmeleri gereken fazlaca kişisel sorunlar var. Velhasıl, önümüzdeki ‘sandık’ hiçbiri için ‘çantada keklik’ değil.