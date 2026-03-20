UEFA Konferans Ligi’nde mücadele eden Samsunspor, Rayo Vallecano’yu 1-0 mağlup etmesine rağmen ilk maçtaki sonuç nedeniyle toplam skorla elendi.
UEFA ülke puanı netleşti: Türkiye'nin sıralaması... Galatasaray ve Samsunspor maçlarının ardından
Temsilcilerimiz Samsunspor ve Galatasaray’ın Avrupa’ya veda etmesinin ardından Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralaması da netleşti. İşte detaylar…İbrahim Doğanoğlu
Bir diğer temsilcimiz Galatasaray’ın da Şampiyonlar Ligi’ne veda etmesiyle birlikte Türkiye’nin Avrupa kupalarındaki sezonu sona erdi.
En yakın rakiplerden Çekya’yı temsil eden Sigma Olomouc ve Sparta Prag da Avrupa kupalarına veda etti. Böylece Türkiye’nin sıralamasını yakından takip eden Çekya, bu sezon da geride kaldı.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
1- İngiltere: 115.408
2- İtalya: 115.186
3- İspanya: 95.233
4- Almanya: 90.545
5- Fransa: 81.355
6- Portekiz: 71.566
7- Hollanda: 67.762
8- Belçika: 62.250
9- TÜRKİYE: 52.375
10- Çekya: 48.525
11- Yunanistan: 48.012
12- Polonya: 46.750