20 Mart 2026 Cuma
UEFA ülke puanı netleşti: Türkiye'nin sıralaması... Galatasaray ve Samsunspor maçlarının ardından

Temsilcilerimiz Samsunspor ve Galatasaray’ın Avrupa’ya veda etmesinin ardından Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralaması da netleşti. İşte detaylar…

İbrahim Doğanoğlu
UEFA Konferans Ligi’nde mücadele eden Samsunspor, Rayo Vallecano’yu 1-0 mağlup etmesine rağmen ilk maçtaki sonuç nedeniyle toplam skorla elendi.

Bir diğer temsilcimiz Galatasaray’ın da Şampiyonlar Ligi’ne veda etmesiyle birlikte Türkiye’nin Avrupa kupalarındaki sezonu sona erdi.

En yakın rakiplerden Çekya’yı temsil eden Sigma Olomouc ve Sparta Prag da Avrupa kupalarına veda etti. Böylece Türkiye’nin sıralamasını yakından takip eden Çekya, bu sezon da geride kaldı.

Bu sonuçların ardından Türkiye'nin sıralamasını yakından tehdit eden Çekya bu sezon da sıralamada geride kamış oldu.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1- İngiltere: 115.408

2- İtalya: 115.186

3- İspanya: 95.233

4- Almanya: 90.545

5- Fransa: 81.355

6- Portekiz: 71.566

7- Hollanda: 67.762

8- Belçika: 62.250

9- TÜRKİYE: 52.375

10- Çekya: 48.525

11- Yunanistan: 48.012

12- Polonya: 46.750

Kaynak: Spor Servisi
