AKP'li Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, biyografisine Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunu olduğunu yazdı. Kıbrıs Postası'ndan Levent Özadam, Alemdar'ın paylaştığı bilginin doğru olmadığını iddia etti. Üniversiteden açıklama geldi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, “Yusuf Alemdar’ın üniversitemize hiç kayıt yaptırmadığını, öğrencimiz olmadığını ve Doğu Akdeniz Üniversitesi diploması bulunmadığını bilgilerinize sunarız” denildi.

Daha önce Kıbrıs Postası köşe yazarı Levent Özadam, DAÜ’de görev yapan bir akademisyenin üniversite arşivlerinde yaptığı incelemede Alemdar adına herhangi bir mezuniyet kaydına rastlanmadığını yazmış; DAÜ kayıtlarında isim bulunamadığı iddiasını gündeme taşımıştı. Konunun DAÜ ve YÖDAK’ın sorumluluğunda olduğu belirtilmişti.