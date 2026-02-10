AKP'li Mehmet Metiner, Kemalizm'in, kendi karşıtlarını bile dönüştürmeyi başaran bir ideoloji olduğunu söyledi. "İslamcılık bile Kemalizm'e yenik düşmüştür" diyen Metiner, İslamcıların bile Kemalizmi kendilerine esas aldığını söyledi.

AKP eski milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Metiner'in paylaşımı, bir itiraf olarak görülürken, Kemalizmin İslamcılık karşısında kazanması söylemi iktidar kanadına yapılan bir eleştiri mi yoksa Metiner'in özeleştirisi mi sorusunu akıllara getirdi.

Metiner'in paylaşımı şöyle:

KEMALİZM'İN ZAFERİ