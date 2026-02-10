AKP'li Mehmet Metiner, Kemalizm'in, kendi karşıtlarını bile dönüştürmeyi başaran bir ideoloji olduğunu söyledi. "İslamcılık bile Kemalizm'e yenik düşmüştür" diyen Metiner, İslamcıların bile Kemalizmi kendilerine esas aldığını söyledi.
AKP eski milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Metiner'in paylaşımı, bir itiraf olarak görülürken, Kemalizmin İslamcılık karşısında kazanması söylemi iktidar kanadına yapılan bir eleştiri mi yoksa Metiner'in özeleştirisi mi sorusunu akıllara getirdi.
Metiner'in paylaşımı şöyle:
KEMALİZM'İN ZAFERİ
Kim ne derse desin gerçek şu: Kemalizm kendi karşıtlarını bile kendine dönüştürmeyi başarmış bir ideolojidir. İttihatçılık, Kemalizmin içinde mündemiçtir. Kemalizmin zaferi, devletin resmi ideolojisi olmasından kaynaklanmıyor. Her kesimi kapsayan yaygın bir toplumsal ideolojiye dönüşmüş olmasıdır. Kemalizmin en sert ve en ödünsüz hasmı olan İslamcılık bile Kemalizme yenik düşmüştür. İslamcılık artık Kemalizmin ve Kemalizmin bünyesinde içkin olan İttihatçılığın yeni bir formuna dönüşmüştür. Öyle ki saf İslamcılık öğretisine sahip çıkan az sayıda İslamcı artık bu merkezinde Kemalist-İttihatçı zihin olan İslamcılar tarafından mahkûm edilebilmektedir. Bence bu dönüşüm süreci sosyologlar tarafından analiz edilmelidir. Özellikle geçmişlerinde İslamcılık olan ve halihazırda da İslamcı olarak bilinen sosyologlar tarafından. İşin paradoksal yanı şu: Kemalizme karşı olduğunu söyleyen İslamcıların bile esas aldığı paradigmanın Kemalizm olması. Çözüm olarak önerdikleri kavram setinin Batılı olması. Kur’an’ın ve Peygamberin diliyle konuşmayan zamane İslamcılığına dönüşmesi. İtiraz karşısında da hemen “İslamcı değiliz, Müslümanız!” demeleri.