Osmaniye merkezli olarak İzmir ve Manisa’da eş zamanlı düzenlenen “Gölge Ağı” operasyonunda, telefon dolandırıcılığı yoluyla milyonlarca liralık vurgun yaptığı öne sürülen bir suç örgütü çökertildi. Operasyonda yakalanan 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, nitelikli dolandırıcılık ile kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi suçlarına yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin yöntemleri deşifre edildi.

Yapılan tespitlere göre, şüphelilerin Türkiye genelinde 25 ilde vatandaşları telefonla arayarak kendilerini kan bağışı yapan kişiler ya da bu kişilerin yakınları olarak tanıttıkları, ardından araç arızası gibi bahaneler öne sürerek para talep ettikleri belirlendi. Mağdurların yönlendirilen IBAN numaralarına para göndermesiyle dolandırıcılığın gerçekleştiği ortaya çıktı.

Toplam 58 mağdurun başvurusu üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 23 Ocak’ta Osmaniye merkezli olmak üzere İzmir’de 5, Manisa’da 9 olmak üzere toplam 14 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, örgüt lideri olduğu iddia edilen Ş.Ş. ile birlikte A.G., İ.P., A.Y., O.U., B.Ö., M.D., Ö.T., A.Y.K. ve İ.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 45 bin 128 kişiye ait kişisel veri, çok sayıda dijital materyal ve doküman, 30 bin lira nakit para, banka kartları ile çok sayıda GSM hattı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. MASAK verilerine göre, suç örgütünün dolandırıcılık faaliyetleriyle yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.