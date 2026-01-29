Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmalarda 3 şüpheliyi yakaladı.

Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucu belirlenen adreslere ve bir otomobile yönelik art arda operasyonlar düzenlendi. Narkotik dedektör köpeği Risko eşliğinde gerçekleştirilen aramada, bir araç içerisinde 5 bin adet captagon hap ele geçirildi.

Diğer adreslerde yapılan aramalarda ise 40 gram esrar, 50 adet sentetik ecza hap, 12 kök hint keneviri ile 1 hassas terazi bulundu. Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.