Bilim dünyasında en ölümcül kanser türlerinden biri olarak kabul edilen pankreas kanserine karşı umut verici bir adım atıldı. Tedaviye dirençli yapısı ve geç teşhis edilmesi nedeniyle hayatta kalma oranı oldukça düşük olan bu hastalıkta, hayvan deneylerinden gelen sonuçlar dikkat çekti.

İspanya’da yürütülen ve Dr. Mariano Barbacid’in öncülük ettiği araştırmada geliştirilen üçlü tedavi yaklaşımı, pankreas kanserinin en saldırgan formu üzerinde denendi. Araştırmacılar, deneylerde tümörlerin tamamen ortadan kaldırıldığını ve hastalığın yeniden ortaya çıkmadığını açıkladı.

Uzmanlara göre pankreas kanserinin en büyük zorluklarından biri, tümörün çevresindeki yoğun bağ dokusu nedeniyle ilaçların hedef bölgeye ulaşamaması. Geliştirilen yeni yöntemin, bu bariyeri aşarak kanser hücrelerini etkisiz hale getirdiği belirtiliyor.

Ezber bozacak bir süreç başlayabilir

Araştırma ekibi, elde edilen sonuçların henüz hayvan deneyleriyle sınırlı olduğunu vurgularken, insan klinik deneylerine geçilmesi halinde pankreas kanserinin tedavisinde ezber bozabilecek bir sürecin başlayabileceğine dikkat çekiyor.

Bilim insanları, çalışmanın erken aşamada olmasına rağmen pankreas kanseriyle mücadelede bugüne kadar elde edilen en güçlü sonuçlardan biri olduğunu ifade ediyor.