Belediye, 23 Nisan için "Minik Eller, Dev Lezzetler; 23 Nisan Teması mutfakta çoğalıyor" temalı bir etkinlik düzenledi. Etkinliğin duyurusunda “Miniklerimiz kendi pizzalarını ve keklerini hazırlayarak hünerlerini sergilerken, sizler de hazırladığımız özel çay saatinde; San Sebastian cheesecake ve dereotlu poğaça eşliğinde keyifli vakit geçirin. Katılım ücreti 2500 TL’dir. Kontenjanımız sınırlı olduğu için yerinizi hemen ayırtın” denildi. Gelibolu halkı, çocuk bayramında AKP’li Belediye’nin paralı programına tepki gösterdi.

PARASI OLMAYAN ÇOCUĞA BAYRAM DEĞİL Mİ?

Belediye'nin çocuklardan para istemesi, çocuk bayramında çocuklara verilen önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramda AK Partili belediyenin çocuklar üzerinden para kazanmaya çalışması, kamuoyunda "utanç vakası" olarak değerlendirildi.