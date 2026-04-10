Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gazze’ye insani yardım götüren Sumud Filosu’na yönelik İsrail saldırısına ilişkin hazırlanan iddianamenin kabul edildiğini açıkladı.

Gürlek, bunun önemli bir yargılama sürecinin başlangıcı olduğunu belirtti.

“YARGILAMA SÜRECİ BAŞLADI”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, söz konusu soruşturmanın kendi görev döneminde başlatıldığını hatırlatarak, dosyanın yargılama aşamasına gelmesini “tarihi nitelikte” olarak değerlendirdi.

Gürlek, bu gelişmenin Türkiye’nin uluslararası hukuk temelinde ortaya koyduğu kararlılığın göstergesi olduğunu ifade etti.

“HİÇ KİMSE DOKUNULMAZ DEĞİL”

Açıklamasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve beraberindeki isimlere yönelik sert ifadeler kullanan Gürlek, sivillere yönelik saldırıların hukuk önünde karşılık bulacağını vurguladı.

Gürlek, “Hiç kimse işlediği suçun ağırlığını makamının arkasına saklayamaz” dedi.

İNSANLIĞA KARŞI SUÇ VURGUSU

Gürlek, açıklamasında söz konusu eylemleri insanlığa karşı suçlar, soykırım, işkence ve yağma gibi ağır fiiller olarak nitelendirerek, bu suçların cezasız kalmayacağını ifade etti.

Türkiye’nin hem diplomasi hem de hukuk alanında bu konunun takipçisi olacağını belirtti.

“KARARLI MÜCADELE SÜRECEK”

Adalet Bakanlığı olarak süreci yakından izlemeye devam edeceklerini dile getiren Gürlek, adaletin tesisi için hukuk çerçevesinde kararlı mücadelenin sürdürüleceğini kaydetti.