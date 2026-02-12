İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek, yakın çalışma arkadaşlarını ve görevlerini belirledi. İsmail Saymaz'ın haberine göre Gürlek, CHP'li isimlerin tutuklu yargılanan kişileri ziyaret etmesinin önüne geçmek istiyor.

Bakan Gürlek'in bu sebeple cezaevi ziyaretlerinden sorumlu yardımcı olarak Mehmet Yılmaz'ı atadığı konuşuluyor.

Gürlek'in A Takımı şöyle:

Ramazan Can, önceki dönemde yürüttüğü destek hizmetleri, strateji ve cezaevi yönetimi gibi birimlerden alınarak eğitim, mağdur hizmetleri ve Adli Tıp alanlarına yönlendirildi.

Niyazi Acar, mevzuat ve hukuk hizmetlerindeki görevini korurken strateji geliştirme ile adli sicil ve istatistik birimlerini de üstlendi.

Hurşit Yıldırım, hukuk ve dış ilişkiler alanındaki görevini sürdürürken personel ve icra işleri sorumluluğunu devraldı.

Mehmet Yılmaz ise bilgi işlem ve ceza işleri görevlerini korurken cezaevi yönetimi ve destek hizmetlerini üstlendi.

Bu değişiklikle birlikte cezaevi yönetimi, personel yapısı ve adli destek alanlarında yetki dağılımı yeniden şekillendi. Ramazan Can'ın yetki ve sorumluluk alanı önemli ölçüde daraltıldı.

CEZAEVİ İZİNLERİ SIKILAŞACAK MI?

Şimdiye dek Ramazan Can'da olan cezaevi ziyaretleri izinleri bundan böyle Mehmet Yılmaz'da olacak.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, Ramazan Can, cezaevi izinleri konusunda ılımlı bir tavra sahipti ve tutuklu CHP'lilerin ziyareti konusunda bir sıkıntı da çıkarmıyordu.

Hatta gazeteci Fatih Altaylı, tahliyesinin ardından Ramazan Can'a bu tavrı nedeniyle teşekkür etmişti.