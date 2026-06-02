Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Görüşme, Bahçeli'nin TBMM'deki makamında yapıldı.

Türkiye’nin kritik gündem başlıklarının yoğun şekilde tartışıldığı dönemde gerçekleşen görüşme, Ankara siyasi kulisleri tarafından yakından takip etti.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ile birlikte MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettik. Milli meselelerde sergilediği ferasetli duruşu ve ülkemizin yüksek menfaatlerini önceleyen yaklaşımıyla Türkiye'ye önemli katkılar sunan Sayın Bahçeli'ye nazik kabulleri için teşekkür ediyorum."