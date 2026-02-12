Gazeteci Aytunç Erkin, Nefes'teki yazısında Ankara koridorlarından aldığı "Gürlek ve Çiftçi neden şimdi atandı?", "Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi atamalarıyla ilgili ne bekleniyor?" sorularının yanıtını yazdı. Erkin "CHP kaynakları, Özel’in dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili gelişmelere odaklanmış durumda. Emniyet’i yakından takip eden bir dostum da 'Ayhan Bora Kaplan dosyasında yaşanacak gelişmelere dikkat edin' dedi." ifadelerini kullandı.

Erkin, “Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı’na ve Mustafa Çiftçi’nin İçişleri Bakanlığı’na atanmasına sadece ‘iki bakanlıkta da sıkıntı vardı ve bu yüzden değişim oldu’ diye bakmak eksik kalır. Önümüzdeki günlerde ‘Terörsüz Türkiye’ süreciyle ilgili geçiş süreci kanunu gündeme gelecek ve iki bakanlığa da bu konuda önemli görevli düşüyor. Bu nedenden dolayı da Gürlek ve Çiftçi atamaları önemli.” bilgisini paylaştı.

'AKIN GÜRLEK VE MUSTAFA ÇİFTÇİ ATAMALARIYLA İLGİLİ NE BEKLENİYOR?'

"İki atamanın da önümüzdeki günlerde geçiş süreci kanunun meclisten geçişiyle girilecek sürece yönelik görevlendirmeler olduğu dikkatten kaçmamalı! Meclis’te komisyonunun çalışmalarının bitimiyle birlikte görüşülecek kanunun, terör örgütü üyelerinin toplumsal ve ekonomik hayata katılım, ceza ve infaz hukuku, sosyal hukuk alanlarını kapsayacağı konuşuluyor." diyen Erkin, "Peki Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi atamalarıyla ilgili ne bekleniyor?" diyerek yazısına şöyle devam etti:

"Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı’na atanmasına ilk tepki CHP lideri Özgür Özel’den geldi:'“Partiye operasyon yapmak için İstanbul’a Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirilen birisi, bugünün ilk saatlerinde Adalet Bakanlığına atanabilmiştir. İki siyasi görev arasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğine de saldıracak.'

Bu noktada CHP kaynakları, Özel’in dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili gelişmelere odaklanmış durumda. (Bir not: Siyasi parti liderleri arasında en fazla fezleke CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlandı. Özel’in dokunulmazlığına ilişkin 37 dosya bulunuyor. Bunların 14’ü, 19 Mart 2025’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından iktidar ve kamu görevlilerine yönelik açıklamaları nedeniyle Meclis’e taşındı.)

Gürlek’e “muhalefetin” bakışı böyle ama Ankara’da koridorlarında yargı içinde yaşanacaklarının altı çiziliyor."

'AKIN GÜRLEK'İN DE ANKARA VE İSTANBUL EMNİYETİYLE İLGİLİ RAHATSIZLIKLARI VAR'

Aytunç Erkin, İçişleri Bakanlığı'ndaki değişimle ilgili de "Emniyet içerisinde örtülü bir kavganın olduğu ve Yerlikaya’dan önce İçişleri’ni yöneten Süleyman Soylu ekibine yönelik tasfiyelerin de olduğu kamuoyuna yansımıştı. Şimdi gelinen noktada başta Ankara Emniyeti olmak üzere –ki Akın Gürlek’in de Ankara ve İstanbul emniyetiyle ilgili rahatsızlıkları var- birçok ilde değişimlerin yaşanmasının şaşırtıcı olmayacağı konuşuluyor. Emniyet’i yakından takip eden bir dostum da 'Ayhan Bora Kaplan dosyasında yaşanacak gelişmelere dikkat edin' dedi." bilgisini paylaştı.