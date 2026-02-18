Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu hafta bakan yardımcısını değiştirecek. Yeni gelecek isimlerin teşkilat içinden getirilmesi planlanırken, "adliye pratiğine hakim" tecrübeli isimlerin konuşulduğu belirtildi.

SON TV'nin haberine göre, bakan yardımcısı olarak atanacak olan üç isimden ikisi doğrudan teşkilat içinden gelecek. Bakanlık bürokrasisini, HSK ile merkez ve taşra yapısını yakından bilen, adliye pratiğine hâkim tecrübeli isimlerin öne çıktığı ifade ediliyor. Bu tercihin, özellikle artan dosya yükü, büyükşehir adliyelerindeki yeniden yapılanma ve yargı reform başlıkları çerçevesinde koordinasyonu güçlendirme amacı taşıdığı belirtiliyor.

ADALET BAKANLIĞI'NA İLK KADIN YARDIMCI

Haberde, atanacak isimler arasında "sürpriz" bir kadın hukukçunun yer aldığı öne sürüldü. Daha önce Adalet Bakan Yardımcılığı görevine teşkilat içinden bir kadın ismin getirilmemiş olması nedeniyle, bu kez bürokrasiden bir kadın hukukçunun sürpriz şekilde üst yönetime dahil edilebileceği söylendi.

SİYASETTEN DE ATAMA OLACAK

Üçüncü ismin ise doğrudan siyaset içinden geleceği belirtiliyor. Bu tercihin, Bakanlık ile TBMM ve siyasi yapı arasındaki irtibatı güçlendirme amacı taşıdığı ifade ediliyor.

YETKİ ALANLARI DA DEĞİŞECEK

Akın Gürlek ile birlikte çalışacak yeni üst yönetimin, yalnızca isim değişikliği değil görev dağılımı ve yetki alanları bakımından da yeni bir denge oluşturacağı konuşuluyor.

SON TV'nin haberinin ardından gözler Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde.

İMAMOĞLU OPERASYONLARININ HABERCİSİYDİ

SON TV, Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'yken adliyeden aldığı "duyumlarla" ön plana çıkmıştı. İmamoğlu'na yönelik operasyonlar başladığında "içeriden" haberleri gündeme taşıyan SON TV'nin, "ekonomik gerekçelerle" kapatılan EKOL TV ile yakın ilişkisi olduğu da konuşuluyordu.