İBB davalarıyla ilgili vicdanım rahat diyen Gürlek, meydanlarda hedef gösterilmek ve yuhalatmanın doğru olmadığını belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, iktidara yakın gazeteci Adem Metan'ın konuğu oldu. İBB davaları, yasa dışı bahis operasyonları ve ünlülere yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında konuşan Gürlek, "Biz dosyanın üzerinde yazan isme, mevki makamına bakmayız. Bizim için "Suç var mı ,yok mu?" önemli olan o" ifadelerini kullandı.

Akın Gürlek ayrıca, makam ve mevkilerin gelip geçici olduğunu önemli olanın iyi bir iz bırakmak olduğunu dile getirdi.

'DERS NOTLARIYLA PARAYI BULDUM'

Fakir bir ailenin çocuğu olduğunu söyleyen Gürlek, üniversitede geçimini ders notu satarak sağladığını belirtti. Buradan ciddi paralar kazandığını belirtirken, "Çok kazandık. Hatta avukatlığa başlamayıp bu işe devam etmeyi düşündün. Çok para kazanınca bir ses kayıt cihazı satın aldık. İşi büyüttük" dedi.

Bir dönemin popüler dizisi Ekmek Teknesi'nde de rol aldığını belirten Gürlek, "Ekmek Teknesi'nde de bir bölüm oynadık. Güzel bir anıydı" dedi.

İBB DAVALARI

CHP'nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı 402 sanıklı İBB davası hakkında gelen eleştirilere, "Benim vicdanım rahat. Bilgi geldi, suçu gördük. Bu yeter bize. Biz dosyanın üstünde yazan isme bakmayız" dedi.

"BİZİM DE AİLEMİZ VAR"

Muhalefet bizi meydanlarda yuhalattı. Benim de 11 yaşında bir çocuğum var. Milletin önüne atmak, yuhalatmak olmaz. Okulda babam Akın Gürlek deyince şöyle bir bakmışlar çocuğa. Ama ben sadece işimi yaptım. Tabi tehditler de aldık bu süreçte. Ama işimizi yapmaya devam ettik.

'YASA DIŞI BAHİS SİSTEMİNİ ÇÖKERTTİK'

Yasa dışı bahise son noktayı koyduk. Orada ciddi ve karmaşık yapılar vardı. Onların hepsini çökerttik. bu benim hassas olduğum bir konu. Bir polis memuru da intihar etmişti adliyede. O yüzden sonuna kadar gideceğiz.

"UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA ÇOK ŞAŞIRDIK"

Televizyonlarda güzel imaj çizmişi, insan hakları diyen kişiler bir bakıyorsunuz testleri pozitif çıkmış. İsim vermeyeyim ama çok şaşırdığım isimler de vardı tabiki.