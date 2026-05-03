“Hercai” dizisinde canlandırdığı Miran Aslanbey karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu, son projesiyle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Özel yaşamını her zaman geri planda tutmayı tercih eden Akınözü, bu kez yeni sevgilisiyle kameralara yansıdı.

Dün akşam Kenan Doğulu’nun senfoni orkestrası eşliğinde sahne aldığı konseri izleyen oyuncunun yanında sürpriz bir isim vardı. Doğulu’nun sevilen şarkılarını 88 kişilik dev bir orkestrayla seslendirdiği gecede Akınözü’ne moda tasarımcısı Melis Uzunoğlu eşlik etti.

Bir süredir birlikte oldukları öğrenilen çift, ilişkilerini ilk kez bu etkinlikte gözler önüne serdi. Basın mensuplarının “Özel hayatınızda bir değişiklik var mı?” sorusuna Akınözü’nün verdiği “Demek ki varmış” yanıtı ise ilişkisini dolaylı olarak doğruladığı an oldu.