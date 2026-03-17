Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, turşuculuk işiyle uğraşan Ahmet İnanç (54), evinde bulunduğu sırada bir şişedeki sıvıyı su zannederek içti. Şişedeki asidi içtikten kısa bir süre sonra fenalaşan İnanç'ı gören aile bireyleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ahmet İnanç'ı Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki durumunun kritikleşmesi üzerine Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen İnanç, doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ahmet İnanç'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.