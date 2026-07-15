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Kaynak: İHA

Manisa Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan teknik ekipler, bölgede yoğun şekilde üretimi gerçekleştirilen domates, biber ve pamuk tarlalarında hastalık ve zararlı taraması yaptı.

Tarım arazilerinde kalite ve verimliliği korumak amacıyla yürütülen saha çalışmaları kapsamında teknik personeller, ekili alanları tek tek gezerek bitki sağlığını tehdit edebilecek unsurları yerinde gözlemledi.

Arazi denetimlerinin tamamlanmasının ardından çiftçilerle bir araya gelen ekipler; bitki besleme süreçleri ile hastalık ve zararlılarla mücadelede izlenecek doğru yöntemleri paylaştı. Üreticilerden gelen soruları da yanıtlayan teknik uzmanlar, olası risklerin erkenden belirlenmesinin ürün kayıplarını engellemedeki kritik rolüne vurgu yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, çiftçilerin daha yüksek verimli ve kaliteli ürünler hasat edebilmesi için tarla denetimleri ile eğitim faaliyetlerinin sezon süresince kesintisiz olarak devam edeceği belirtildi.