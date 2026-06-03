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Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Akhisar ilçesinde düzenlenen operasyonda 50 bin 512 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yapılan saha ve analiz çalışmaları neticesinde, Akhisar ilçesinde M.D. isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgiye ulaşıldı. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, M.U. ile bağlantılı olduğu tespit edilen T.U. isimli şahısların kullandığı araçları takibe aldı.

Takibe alınan şüphelilere ait araçlarda gerçekleştirilen aramalarda toplam 50 bin 512 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.