Belediyeden yapılan bilgilendirmede, özellikle merkez mahallelerde yoğunlaşan çalışmalar kapsamında Çilek, Gündoğdu ve Bahçe mahallelerinde yol ve kaldırım düzenlemelerinin tamamlandığı ifade edildi. Mahalle sakinleri ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarda, zamanla bozulan kilit parke taşları yenilenirken, hasar gören ve çöken kaldırımlar da onarıldı.

Öte yandan araç ulaşımını zorlaştıran noktalarda zemin iyileştirme ve asfalt yama işlemleri yapıldığı, ekiplerin hem sürücülerin hem de yayaların güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını planlanan program çerçevesinde sürdürdüğü aktarıldı.

Belediye yetkilileri, bakım ve yenileme çalışmalarının ilerleyen süreçte ilçenin farklı mahallelerinde de devam edeceğini bildirdi.