Akbelen direnişinde güzel haber geldi. Danıştay'ın Akbelen kararına göre köylüler kazandı.

Danıştay, acele kamulaştırma için yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, enerji üretimi ve ekonomik gerekçelerin tek başına “acelelik” şartını karşılamadığına hükmetti.

Danıştay 6. Dairesi, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerine kömür sağlanması amacıyla alınan Cumhurbaşkanlığı kararının, davaya konu taşınmazlar yönünden yürütmesini oybirliğiyle durdururken, kararda, acele kamulaştırmanın istisnai bir yöntem olduğuna dikkat çekildi.

Danıştay, Cumhurbaşkanlığı kararının uygulanması halinde giderilmesi güç veya imkânsız zararların doğabileceğine hükmetti.

KÖYLÜLER TRAKTÖRLERLE KONVOY YAPTI

Danıştay'ın kararını coşkuyla karşılayan köylüler, traktörlerle konvoy yaparak nöbet alanına geldi. Burada yapılan açıklamada, İkizköylülerin avukatları, kamulaştırma işlemine dayanılarak yürütülen süreçlerin hukuki dayanağını kaybettiğinin altını çizdi. Avukatlar, Akbelen direnişinde tutuklanan Esra Işık'ın da derhal serbest bırakılmasını istedi.

NE OLMUŞTU?

Muğla'nın İkizköy Mahallesi'ne bağlı Akbelen mevkiinde, altı mahalle için özel mülkün acele kamulaştırması kararı verilmiş ve maden çalışmaları hız kazanmıştı.

Köylüler söz konusu karar için direnişe geçerken, Danıştay'a iptal davası açmıştı.

Acele kamulaştırma hamlesine karşı hukuki mücadele başlatan bölge sakinleri, yargı sürecinde ciddi bir usul tartışmasının fitilini ateşlemişti. Mülklerine yönelik gerçekleştirilen bilirkişi incelemesinden önceden haberdar edilmediklerini ileri süren köylüler ve davanın tarafları, Milas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce tayin edilen keşif heyetinin sahaya inişine sert tepki göstermişti..

İncelemelerin yoğun jandarma koruması altında yapılmasına yönelik itirazlar kısa sürede tansiyonun yükselmesine neden olmuştu. Keşif mahallinde patlak veren arbede ve yaşanan gergin dakikaların neticesinde, olaylarla bağlantılı olduğu gerekçesiyle 31 Mart tarihinde gözaltına alınan Esra Işık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.