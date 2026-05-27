Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Küresel enerji piyasalarında yaşanan kriz, akaryakıt fiyatlarının ardından şimdi de araç bakım maliyetlerini gündeme taşıdı. Uzmanlar, özellikle motor yağı üretiminde kullanılan ham maddelerde oluşabilecek tedarik sıkıntılarının servis ücretlerine zam olarak yansıyabileceği konusunda uyarıyor.

İran savaşı sonrası petrol arzında yaşanan sorunların, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatları da etkilediği belirtilirken, bunun küresel rafineri üretiminde baskı oluşturduğu ifade ediliyor. Artan belirsizliğin yalnızca yakıt fiyatlarını değil, otomotiv bakım zincirini de etkilediği değerlendiriliyor.

MOTOR YAĞI MALİYETLERİ ARTABİLİR

Sektör temsilcilerine göre motor yağı üretiminde kullanılan bazı ham maddelerde yaşanabilecek daralma, yağ değişim ücretlerinin 2026 boyunca yükselmesine neden olabilir.

Öte yandan otomotiv sektöründe alternatif çözümler de tartışılmaya başlandı. Bazı üreticilerin daha yüksek viskoziteli yağ kullanımını gündeme getirdiği, bazı çevrelerde ise yağ değişim aralıklarının uzatılmasının konuşulduğu aktarıldı.

Ancak uzmanlar, araç üreticilerinin önerdiği standartların dışına çıkılmasının motor performansı ve uzun vadeli kullanım açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor.