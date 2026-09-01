Ağustos ayının son bölümünde sıfırlanan motorin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 1 Eylül itibarıyla yeniden uygulanmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında motorin için eylül ayında öngörülen litre başına 3 TL'lik ÖTV artışına yüzde 20 KDV'nin de eklenmesiyle birlikte, pompa fiyatlarında toplam 3,60 TL'lik dev bir artış yaşandı. Benzin grubunda ise şu an için herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi.

LPG'YE YENİ ZAM YOLDA

Motorindeki sert fiyat artışının ardından bir kötü haber de otogaz kullanıcıları için geldi. Gazeteci Cemil Cahit Saraçoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı sektörel bilgilere göre, 2 Eylül gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG fiyatlarında 1,07 TL ile 1,11 TL arasında bir zam yapılması bekleniyor.

ÖTV ARTIŞLARI KADEMELİ OLARAK DEVAM EDECEK

Akaryakıt piyasasındaki dalgalanmaların yanı sıra vergi düzenlemeleri de fiyatları yukarı yönlü baskılamaya devam edecek. Plana göre, yılın son dört ayında motorinden alınan ÖTV tutarı kademeli olarak artırılacak. Uygulanması beklenen ÖTV takvimi ise şu şekilde:

Eylül 2026: 3 TL

Ekim 2026: 6 TL

Kasım 2026: 9 TL

Aralık 2026: 12 TL

1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla ise motorindeki ÖTV tutarının 13,90 TL seviyesine kadar çıkarılması öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

1 Eylül 2026 Güncel Akaryakıt Fiyatları Vergi artışının pompaya yansımasının ardından büyükşehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları (TL/Litre) şu şekilde güncellendi:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 74,35 TL

Motorin: 77,48 TL

LPG: 33,79 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 74,21 TL

Motorin: 81,07 TL

LPG: 33,19 TL

Ankara

Benzin: 75,33 TL

Motorin: 82,19 TL

LPG: 33,89 TL

İzmir

Benzin: 75,62 TL

Motorin: 82,46 TL

LPG: 33,79 TL