2026 yılı bütçe gelirleri tablosu, akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gelirlerinde yıl sonu hedefinin çok uzağında kalındığını ortaya koydu. Uzmanlar, bütçede oluşan bu devasa açığın faturasının yeni vergilerle vatandaşa kesilebileceği uyarısında bulunuyor.

İLK 7 AYDA HEDEFİN YALNIZCA YÜZDE 27,3'Ü TOPLANABİLDİ

Yayımlanan 2026 bütçe gelirleri tahakkuku ve tahsilatının ekonomik sınıflandırması tablosunda, petrol ve doğal gaz ürünlerinden elde edilen vergi kalemleri dikkat çekti. Akaryakıt fiyatlarını dengede tutmak amacıyla uygulanan "eşel mobil" sisteminin bütçeye maliyeti resmi rakamlara yansıdı.

Verilere göre, yılın ilk 7 aylık döneminde petrol ve doğal gaz ürünlerinden yalnızca 179 milyar lira ÖTV geliri elde edilebildi. Yıl sonu için belirlenen 656 milyar liralık dev hedefin karşısında, tahsilat oranı yüzde 27,3 seviyesinde kalarak beklentilerin çok altında bir tablo çizdi.

"ŞİMŞEK BUNUN ACISINI BAŞKA VERGİLERLE TELAFİ EDECEKTİR"

Bütçe tablosundaki bu çarpıcı sapmayı değerlendiren Ekonomist İnan Mutlu, akaryakıttaki vergi kaybının ekonomi yönetimi tarafından farklı yollarla kapatılmaya çalışılacağına dikkat çekti.

Benzin ve motorinde uygulanan eşel mobil indirimlerinin faturasının netleşmeye başladığını belirten Mutlu, ekonomi yönetimine şu sözlerle seslendi:

"İlk 7 ayda petrol ve doğalgaz ürünlerinden 179 milyar lira ÖTV geliri elde edildi. Yıl sonu hedefi 656 milyar liraydı. İlk 7 ayda hedefin sadece yüzde 27,3'ü toplandı. Şimşek bunun acısını başka vergilerle telafi etmeye çalışacaktır. O zaman 'kim zenginleştiyse git ondan al' demek lazım."