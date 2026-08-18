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CHP'de gelecek ay başlaması beklenen kurultay süreci öncesinde genel başkanlık tartışmaları hız kazandı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun "adayım" ya da "aday değilim" şeklinde doğrudan bir açıklama yapması beklenmezken, delegelerin imzasıyla aday gösterilmesi planlanıyor.

Parti içinde Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olmaması gerektiğini savunan isimler bulunurken, Kılıçdaroğlu'na yakın çevrenin geri adım atmaya niyetli olmadığı ifade ediliyor.

ADAYLIK İÇİN DELEGE FORMÜLÜ ÖNE ÇIKIYOR

Habere göre Kılıçdaroğlu, daha önceki kurultaylarda olduğu gibi bu süreçte de delegelerin desteğiyle aday gösterilecek.

2020 yılındaki kurultayda 80 il başkanının, 2023 yılındaki kurultayda ise 771 delegenin imzasıyla aday gösterilen Kılıçdaroğlu'nun, yeni kurultayda da benzer bir yöntem izlemesi bekleniyor.

CHP tüzüğüne göre genel başkan adayı olabilmek için kurultay delege tam sayısının en az yüzde 5'inin yazılı desteği gerekiyor. Mevcut delege sayısına göre bu oran yaklaşık 70 imzaya karşılık geliyor.

"GÜVENLİ LİMANA GÖTÜRENE KADAR BURADAYIM"

Kılıçdaroğlu'na yakın parti kurmayları, CHP liderinin daha önce dile getirdiği "Güvenli limana götürene kadar buradayım" sözünden vazgeçmediğini belirtiyor.

Aynı değerlendirmelere göre Kılıçdaroğlu'nun yalnızca kurultay sürecinde değil, ilerleyen dönemde de partinin başında kalmayı hedeflediği öne sürülüyor.

2028 VE BELEDİYE BAŞKANLARI İÇİN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Haberde yer alan değerlendirmelere göre Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, 2028 yılında yapılması planlanan genel seçimlerde milletvekili aday listelerinde de belirleyici olmasını istiyor.

Ayrıca belediye başkan adaylarının da Kılıçdaroğlu tarafından belirlenmesi gerektiğini savunan kurmaylar, partide yürütüldüğü belirtilen "arınma" sürecinin mevcut yönetim anlayışıyla devam etmesi gerektiğini ifade ediyor.

PARTİ İÇİNDEKİ TARTIŞMA SÜRÜYOR

Parti içinde Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığına karşı çıkan kesimlerin "aday değilim" açıklaması beklediği belirtilirken, Kılıçdaroğlu cephesinin ise böyle bir açıklamanın parti içindeki dengeleri daha da bozabileceği görüşünü savunduğu aktarılıyor. Bu nedenle kurultay sürecinde gözler, delegelerin atacağı adımlara çevrilmiş durumda.