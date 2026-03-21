Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek olası bir kapanmanın petrol fiyatları üzerindeki etkilerine ilişkin dikkat çeken senaryolar paylaştı.

Kuruluşun değerlendirmesine göre, boğazın 6 ay boyunca fiilen kapalı kalması durumunda Brent petrolün varil fiyatı 2026 yılı genelinde ortalama 120 dolara kadar yükselebilir. Daha kısa süreli, 3 aylık bir kapanma senaryosunda ise fiyatların 100 dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.

Fitch, kapanma süresi boyunca fiyatların daha da sert dalgalanabileceğine işaret ederek, 3 aylık senaryoda petrolün yaklaşık 130 dolar seviyesine kadar çıkabileceğini, 6 aylık senaryoda ise 130 ila 170 dolar aralığında hareket edebileceğini öngördü. Bu süreçlerin ardından yıl sonuna doğru fiyatların yeniden 90 dolar seviyesine gerileyebileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, savaş öncesinde 63 dolar seviyesinde bulunan petrol beklentisinin, mevcut koşullarda 70 dolara yükseltildiği hatırlatıldı.

Hürmüz Boğazı’nın kapanması halinde günlük yaklaşık 15 milyon varillik petrol akışının sekteye uğrayabileceği belirtilirken, bu durumun küresel arz üzerinde ciddi baskı yaratabileceği vurgulandı.

Fitch, jeopolitik risklerin yüksek seyrini koruduğunu, çatışmaların süresi ve enerji arzındaki aksamalara ilişkin belirsizliklerin petrol fiyatlarında dalgalanmayı sürdüreceğini bildirdi.