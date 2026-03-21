Zengin semtine kapak attı ayda 150 bin lira kazanıyor: İş çok basit…

İstanbul’un Etiler ilçesinde köpek gezdirerek aylık 150 bin TL kazandığını iddia eden vatandaşın paylaşımı tartışmaya neden oldu. Vatandaş aynı paylaşımın devamında ise "Okumayın, zengin semtinde iş kovalayın" sözlerini sarf etti.Derleyen: Baran Yalçın
Söz konusu paylaşımda, saatlik ücretin 1500 TL olduğu ve günlük 4 köpek gezdirilmesi halinde aylık gelirin 150 bin TL'ye ulaştığını söyledi.
"OKUMAYIN, ZENGİN SEMTİNDE İŞ KOVALAYIM"
Paylaşımın devamında ise şu sözlere yer verildi, "Etiler'de köpek gezdiriyorum saati 1500 TL. Günde 4 köpek gezdirsem ayda 150k yapıyor. Masraf yok vergi yok fatura yok. Tek sermayem zamanım.
TARTIŞMA ÇIKARDI
Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan paylaşım, özellikle gençler arasında meslek seçimi ve gelir beklentileri üzerine tartışmaları beraberinde getirdi.