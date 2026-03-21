ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ile başlayan savaş 21 gündür devam ediyor. Karşılıklı saldırılarla devam eden savaşta Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması petrol fiyatlarının 110 doların üstüne çıkmasına neden oldu.

Piyasalar savaşın son durumunu büyük bir tedirginlikle devam ederken ABD’den kritik bir hamle geldi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, denizde bekleyen İran petrolünün satışına izin veren, dar kapsamlı ve kısa süreli bir genel lisans yayımladıklarını bildirdi. Buna göre, halihazırda tankerlere yüklenmiş halde bulunan İran petrolünün satışına ve nakline 19 Nisan'a kadar izin verildi.

Bessent, "İran'ın küresel enerji altyapısına yönelik terörist saldırılarına yanıt olarak Trump yönetimi, dünyaya enerji akışını en üst düzeye çıkarmak, küresel arzı güçlendirmek ve piyasa istikrarını sağlamak amacıyla Amerika'nın ekonomik ve askeri gücünü kullanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yaptırım altındaki İran petrolünün Çin tarafından ucuza stoklandığına işaret eden Bessent, bu mevcut arzın geçici olarak serbest bırakılmasıyla ABD'nin yaklaşık 140 milyon varil petrolü hızla küresel piyasaya sunacağını, böylece dünya çapındaki enerji miktarının artacağını ve İran'ı sorumlu tuttuğu arz üzerindeki geçici baskıların hafifletilmesine yardımcı olunacağını aktardı.

Bessent, "Esasen, 'Destansı Öfke Operasyonuna' devam ederken, fiyatları düşük tutmak için İran'ın petrolünü Tahran'a karşı kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu geçici ve kısa vadeli iznin yalnızca halihazırda nakliye aşamasında olan petrol ile sınırlı olduğunu vurgulayan Bessent, yeni alımlara veya üretime izin verilmediğini kaydetti.

Bessent ayrıca İran'ın elde edilen gelirlerin kullanımında zorluk yaşayacağını, ABD'nin İran'a ve ülkenin uluslararası finans sistemine erişim imkanlarına yönelik azami baskısını sürdüreceğini belirtti.

İRAN'DAN JAPONYA KARARI

Öte yandan Tahran yönetimi Japonya ile bağlantılı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermeye hazır olduklarını duyurdu. Açıklama İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den geldi. Arakçi, Tokyo ile konuya ilişkin görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.