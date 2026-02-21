Açlık sınırının maaşları aştığı ortamda geçim derdi zorlaşıyor. Ancak benzin ve motorine zamlar ise ardı ardına gelmeye devam ediyor. Ekonomist İris Cibre, ‘günaydın’ diyerek sabah saatlerinde Salıdan itibaren geçerli Motorinde 2.40 TL fiyat artışı beklendiğini açıkladı.

PETROL FİYATLARINA ABD-İRAN ETKİSİ

Uluslararası petrol piyasalarında İran ile ABD geriliminin yansıması gözle görülür noktaya gelmeye başladı. Orta Doğu’daki gelişmelerin yarattığı belirsizlik petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkiliyor.

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış tahmin ediliyor.

MOTORİNE ZAM İDDİASI

Ekonomist İris Cibre X hesabı üzerinden ‘günaydın’ paylaşımı yaparak araç sahiplerine kara haberi verdi.

Salı gününü işaret eden Cibre, “Günaydın Salıdan geçerli Motorinde 2.40 TL fiyat artışı bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Zam gelmeden 21 Şubat 2026 itibarıyla üç büyük ildeki güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde oldu:

Benzin

İstanbul Avrupa Yakası: 57,16 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 57,01 TL

Ankara: 58,08 TL

İzmir: 57,37 TL

Motorin

İstanbul Avrupa Yakası: 57,88 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 57,76 TL

Ankara: 59,00 TL

İzmir: 59,28 TL