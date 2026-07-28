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AK Parti'ye bilgisi dışında ikinci kez üye yapıldığını açıklayan Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'nin gündem yaratan paylaşımının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, bazı vatandaşların habersiz şekilde partiye üye yapılmasına ilişkin iddiaların dijital sistemlerde yaşanan aksaklıklardan kaynaklanabileceğini söyledi.

ÖMER ÇELİK: SİSTEMDE AÇIKLAR OLABİLİYOR

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ömer Çelik, son dönemde kamuoyunda tartışma yaratan habersiz üyelik iddialarına değindi.

Çelik, kendisinden habersiz şekilde AK Parti'ye üye yapıldığını belirten vatandaşların durumu genel merkeze bildirmelerini istediklerini ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

"Bazı isimler kendilerinden habersiz olarak üye yapıldığını söylüyorlar. Kendisinin haberi olmadan 'ben üye yapıldım' diyenlerin bunu genel merkezimize bildirmesinden memnuniyet duyarız. Bunlar dijital sistemler olduğu için zaman zaman açıklar olabiliyor, güncellemeye çalışıyoruz. Öyle bir şey olduğu zaman da siliyoruz."

Çelik ayrıca, bu iddialar üzerinden AK Parti'nin üye sayısını tartışmaya açmaya çalışan girişimler olduğunu savunarak, partinin 12 milyon üyeye ulaştığını ve bu alanda rekor kırdığını öne sürdü.

FARUK BİLDİRİCİ İKİNCİ KEZ HABERSİZ ÜYE YAPILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Tartışmaların fitilini Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici ateşledi. Bildirici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bilgisi dışında ikinci kez AKP Etimesgut İlçe Teşkilatı'na üye yapıldığını duyurdu.

Duruma tepki gösteren Bildirici, üyeliğin kendi bilgisi ve onayı olmadan gerçekleştirildiğini belirterek konuyu kamuoyunun gündemine taşıdı.

BİLDİRİCİ'DEN ÇELİK'İN AÇIKLAMASINA YANIT

Ömer Çelik'in açıklamalarının ardından Faruk Bildirici sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Bildirici paylaşımında, "AKP Sözcüsü Ömer Çelik, benden habersiz AKP üyesi yapılmamla ilgili şikayetimi yanıtlamış. 'Sistemde zaman zaman açıklar olabiliyor' diyor. Sonuçta sahte üyeliğimi sildiler. Sahte üye yapılanlar web sayfası üzerinden genel merkeze başvurabilir." ifadelerini kullandı.

HABERSİZ ÜYELİK TARTIŞMASI GÜNDEMDE

Ömer Çelik'in "dijital sistemlerde açıklar olabiliyor" açıklamasıyla birlikte habersiz parti üyeliği iddiaları yeniden kamuoyunun gündemine taşındı. Tartışmalar sürerken, benzer durum yaşadığını belirten vatandaşların nasıl bir başvuru süreci izleyeceği ve konuya ilişkin yeni açıklamaların gelip gelmeyeceği merakla takip ediliyor.