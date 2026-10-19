Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 16 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP'den istifa etmişti. Aras'ın AK Parti'ye katılacağı iddia edilmiş, iktidara yakın gazeteciler "Mupla da AK Parti'ye geçiyor" yorumları yapmıştı. İstifası sonrası sessizliğini koruyan Aras, ilk kez Fatih Altaylı'ya konuştu.

Aras, "Hiçbir yere geçmeyeceğim. Bağımsız olarak kalacağım" dedi.

Fatih Altaylı, bugünkü yazısında şunları belirtti:

- "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı aradım.

- Yıllardır tanışırız.

- Geçtiğimiz günlerde yakın akrabası eski Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber’in vefatı için aramış ulaşamamıştım.

- Meğer numarası değişmiş.

- Aras’ı aramamın nedeni, CHP’den istifasını ve AK Parti’ye geçeceği yolundaki iddiaları sormaktı.

- Önce istifasının nedenini sordum.

- 'CHP’de siyaset yapma imkanım kalmamıştı. Nedeni çok açık değil mi, herkes görüyor zaten. Aslına bakarsan geç bile kaldım diyebilirim' dedi.

- Güldüm.

- Bence de geç bile kalmıştı.

- 'AK Parti’ye geçeceğin dedikoduları var. Aslı astarı var mı!' diye sordum.

- 'Hiçbir yere geçmeyeceğim. Bağımsız olarak kalacağım' dedi.

- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanını benden daha iyi ve eski tanıyanlar, Aras’ın yolsuzluğa bulaşma ihtimalini sıfır olarak görüyor ve böyle bir nedenle parti değiştirmeye zorlanamayacağını söylerken oldukça emin konuşuyorlar.

- Ben de Aras’ı epeydir tanırım. Ve bir ilçe belediye başkanı ile evlendiğinde kendisini eleştirmiş, 'Keşke belediye başkanlığı döneminin sonunu bekleselerdi' demiştim.

- O da beni arayıp 'Haklısın ama aşk bu beklemiyor. Ama dönem sonunda ben belediye başkanlığını bırakacağım ve bir daha aday olmayacağım. Siyasete eşim devam edecek' diyecek kadar samimi ve içten bir siyasetçi idi.

- Şimdi de 'Bağımsız kalacağım' diyor."