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AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni anayasa hazırlığında önemli bir aşamaya gelindi. Kulislere yansıyan bilgilere göre, parti bünyesinde oluşturulan komisyon çalışmalarını tamamladı gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da.

AK PARTİ KOMİSYONU ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

Nuray Babacan'ın Nefes'te aktardığı kulis bilgilerine göre, AK Parti'nin yeni anayasa için oluşturduğu komisyon bayram öncesinde 25'inci toplantısını yaptı. Komisyonun hazırladığı taslağın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağı, yapılacak değerlendirmelerin ardından son şeklinin verileceği belirtiliyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDE REVİZYON GÜNDEMDE

Kulis bilgilerine göre taslakta en dikkat çeken başlıklardan biri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yapılması planlanan değişiklikler.

Öne çıkan başlıklar şunlar:

- Cumhurbaşkanının yeniden adaylığıyla ilgili sürelerin yeniden düzenlenmesi

- Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısına sınır getirilmesi

- Yardımcı sayısının en fazla iki kişiyle sınırlandırılması

- Cumhurbaşkanı seçimlerinde uygulanan yüzde 50+1 sisteminin değiştirilmesi tartışmaları yer alıyor.

BAKANLAR VE PARTİLİ CUMHURBAŞKANI TARTIŞMASI

Taslak üzerinde değerlendirilen öneriler arasında Cumhurbaşkanının aynı zamanda siyasi parti genel başkanı olmaması da bulunuyor.

Ayrıca bakanların yalnızca milletvekilleri arasından seçilmesi veya bakan olan milletvekillerinin vekillikten istifa etmek zorunda kalmaması gibi seçeneklerin de masada olduğu belirtiliyor.

İLK DÖRT MADDE KORUNUYOR

Kulislere göre hazırlanan çalışmada anayasanın ilk dört maddesinin korunması konusunda herhangi bir değişiklik yok. Parlamenter sisteme dönüş ya da güçlendirilmiş parlamenter sistem önerilerinin ise taslakta yer almadığı ifade ediliyor.

YEREL YÖNETİMLER VE EŞİT VATANDAŞLIK BAŞLIĞI

Taslakta "eşit vatandaşlık" ve demokratik haklarla ilgili düzenlemelere net vurgu yapılmasının planlandığı ifade ediliyor. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi konusunda ise farklı seçeneklerin değerlendirildiği ve bazı başlıklarda net bir mutabakat sağlanamadığı iddia ediliyor.

Seçim sistemiyle ilgili alternatifler arasında daraltılmış bölge modelinin de yer aldığı ifade edildi. Ancak Cumhur İttifakı içinde konuyla ilgili farklı görüşlerin bulunduğu ve konunun seçenekli şekilde hazırlandığı belirtildi.