Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika’nın başkenti Brüksel’de esnaf ziyareti yaptı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’a sosyal medyadan Brüksel’de değil Türkiye’de esnaf ziyareti yapması gerektiği yönünde sert tepkiler geldi.

AKP’nin ve AKP’li bakanların sokağa çıkamadığı, halkla kucaklaşamadığı eleştirileri yöneltildi. Bakan Göktaş’ın bu nedenle Belçika’nın başkenti Brüksel’de esnaf ziyareti yapmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Ailesinin Brüksel’de yaşadığı döneme ait eski bir fotoğrafı paylaşan Göktaş ise dedesinin bölgedeki ilk Türk esnaflardan biri olduğunu hatırlatarak gerçekleştirdiği ziyaretlerin son derece doğal olduğunu belirtti.

Sosyal medyada başlayan tepkiler siyasi kulislere sıçradı. Muhalefet de Bakan Göktaş’ın özellikle asgari ücret, emekli maaşı ve çarşı pazardaki fiyatlar nedeniyle Türkiye’de sokağa çıkamayacağını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bahçeli, Belçika’da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretine yöneltilen eleştiriler nedeniyle Bakan Göktaş’a desteklerini iletti.

Hal böyle olunca gözler AKP’ye çevrildi.

AKP’den beklenen destek ise gece yarısı geldi.

AKP’nin resmi hesabından dün gece yarısı saat 23:09’da “daima millet için sahadayız” mesajıyla video yayınlandı.

AKP’nin videosundaki mesaj tam metniyle şöyle:

“Çeyrek asırlık gönül bağımızla dün de buradaydık, bugün de buradayız; #DaimaMilletle, daima millet için sahadayız.”

İşte o video:

‘SAHADAYIZ’ MESAJI VERİLEN VİDEODA ERDOĞAN HANGİ TARİHTE SAHADA?

AKP, “sahadayız” mesajı vermek istediği videosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve bakanlar üzerinden halkla buluşma içinde olduğunu göstermeye çalıştı.

AKP’nin videosunda Erdoğan’ın en son ne zaman sahada olduğunun görüntüleri de yer aldı.

İşte gözden kaçan o ayrıntı…

PINARHİSAR CEZAEVİ DÖNEMİ

Erdoğan, 26 Mart 1999’da hapse girdiği Pınarhisar Cezaevi’ne uğurlanışı sırasında halkla iç içeydi.

Erdoğan’ın sahada olduğu 1999 yılı görüntüsünün ardından bakanların yaklaşık bir yıl önce yaptığı “Türkiye Yüzyılı buluşmaları” esnaf ve halk ziyaretlerinden görüntülere yer verildi.

Erdoğan’ın ise kapalı toplantılardaki görüntüleri vardı.

AKP’nin videosuna göre, Erdoğan’ın halkla en yakın zamandaki buluşması 2019 yılındaki 15 Temmuz anması oldu. Bu da bir esnaf ziyareti değildi elbette…

Erdoğan’ın videoda son olarak miting alanından görüntü yer aldı.

Erdoğan, 2018 yılında Yenikapı'daki Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşmuştu.

AKP’nin “sahadayız” diyerek dün gece 23:09’da yayınladığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en son 2019 yılındaki 15 Temmuz anması için halkın arasında olduğu görüldü. En yakın tarih görüntüsü 2025 yılına ait bir konuşmaydı ancak bu da “sahada” değil kapalı mekan toplantısıydı.