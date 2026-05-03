Demokrasinin kolay inşa edilen bir rejim olmadığını belirten Sedat Bozkurt, kısadalga'daki yazısında, bu sistemin ilk ev sahibinin Anadolu olduğunu hatırlattı. Antik tiyatrolardan parlamenter yapılara kadar ortak karar alma mekanizmalarının bu topraklarda doğduğunu ifade eden yazar, günümüzde krallıkla yönetilen pek çok Avrupa ülkesinin (İngiltere, Hollanda, İsveç vb.) aslında yüksek bir demokrasi çıtasına sahip olduğunu vurguladı. Bozkurt’a göre Osmanlı’nın en büyük geri kalış nedeni teknik eksiklik değil, demokrasi eksikliğidir.

2010 REFERANDUMU: BÜYÜK KIRILMANIN BAŞLANGICI

Yazıda, Türkiye’deki negatif tablonun başlangıcı olarak 2017 değil, 2010 referandumu işaret edildi. Bozkurt, "araçsallaştırılmış yargının" temellerinin bu dönemde atıldığını söyleyerek dikkat çeken şu verileri paylaştı:

2010’da enflasyonda dünyada 60. sıradayken, bugün 5. sıraya yükselmiş bir Türkiye.

Demokrasi endeksinde 89’unculuktan 102’nci sıraya gerileme, basın özgürlüğünde ise 163. sıraya düşüş.

Yolsuzluk algısında 56. sıradan 124. sıraya gerileyen bir tablo.

2001 yılında %75 olan yargıya güven oranının, 2026 yılı itibarıyla %4’e kadar gerilemesi.

"AKP ARTIK KURULUŞUNDAKİ PARTİ DEĞİL"

Bozkurt, AK Parti’nin kurucu kadrosunun neredeyse tamamının tasfiye edildiğini veya muhalefete geçtiğini hatırlatıyor. "Kurucu 4’lü"den sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partide kaldığını belirten yazar, AKP’nin bugün geldiği noktayı "AKP bugün kurulduğu günkü parti değildir. Devlet içindeki vesayet kurumlarına itiraz ederek iktidar olan parti, bugün devlet hiyerarşisinde bir bürokratik yapı, bir genel müdürlük halindedir." diyerek özetledi.

PARTİ-DEVLET BÜTÜNLEŞMESİ: FOTOĞRAFTAKİ DETAY

Ekonomik Koordinasyon Kurulu ve güvenlik toplantılarında, devlet bürokratlarının yanında AK Parti Genel Başkan Yardımcılarının yer almasını "hüzün verici" olarak nitelendiren Bozkurt, bu karelerin AK Parti’nin devletin bir kurumu haline geldiğinin kanıtı olduğunu söyledi.

HUKUKTA "YAPAY ZEKA" ÇIKMAZI

Yazıda güncel davalara da değinildi. Osman Kavala’nın tutukluluğunu örnek gösteren Bozkurt, "Mevcut mevzuatla bu durumu yapay zekaya sorsanız, aklı yetmiyor ve tutuklanması imkansız diyor" ifadesini kullanarak hukuk sistemindeki tıkanıklığa dikkat çekti.

Sedat Bozkurt, AK Parti’nin çeyrek asırlık karnesinin demokrasi, hukuk ve ekonomi alanında ciddi kırıklarla dolu olduğunu ifade ederek; partinin 25. yıl kutlamalarında "neyin, nasıl kutlanacağını" merakla beklediğini belirtti.