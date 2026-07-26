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Kaynak: Haber Merkezi

Olay Batman Güneykent Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlık'ta meydana geldi.

Batman yerel basınına yansıyan bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Bekir Direk'e silahlı saldırıda bulundu.

Silahlı saldırıya uğrayan AK Partili Direk, oğlu ve yeğeniyle beraber yaşamını yitirdi. Olaydan sonra polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberine alarak giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.

Saldırıdan sonra olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.

Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, saldırganların kaçış güzergâhının belirlenmesi için teknik ve saha çalışmaları sürdürülüyor.

Saldırının nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

AK PARTİ BATMAN İL BAŞKANI ŞANSİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, saldırı sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Şansi, şu ifadeleri kullandı:

"Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz, dava arkadaşımız Mehmet Direk ile oğlu Ercan Direk ve yeğeni Ebubekir Direk’in Asri Mezarlık’ta uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybettiklerini derin bir teessürle öğrendim. Bu elim hadise hepimizi derinden üzmüştür. Merhumlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet; başta Direk ailesi olmak üzere yakınlarına, sevenlerine ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin."