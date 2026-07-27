OLAYLAR

1302 - Osmanlı Beyliği ile Bizans İmparatorluğu arasındaki Koyunhisar Savaşı, Osman Gazi'nin zaferiyle sonuçlandı.

1526 - Osmanlı İmparatorluğu ile Macaristan Krallığı arasında yaşanan Petrovaradin Kuşatması, Osmanlı zaferiyle sonuçlandı.

1794 - Fransız Devrimi'nin jakoben önderlerinden Maximilien Robespierre, iktidardan düşürüldü ve Fransa Millî Meclisi'nce tutuklandı. Robespierre, 28 Temmuz'da idam edildi.

1900 - Bremerhaven'de Hun Nutku yapıldı.

1914 - Avusturya, Sırbistan'a resmen savaş ilân etti; I. Dünya Savaşı başladı.

1921 - Toronto Üniversitesi'nden biyokimyacı Frederick Banting'in başında bulunduğu araştırmacılar, insülin hormonunu keşfettiklerini açıkladılar.

1930 - Başyazarlığını Selim Ragıp Emeç'in yaptığı Son Posta gazetesi, İstanbul'da yayımlanmaya başladı.

1949 - Dünyanın ilk jet motorlu yolcu uçağı de Havilland Comet, ilk uçuşunu yaptı. İlk ticari uçuşunu ise Mayıs 1952'de yapacaktır.

1953 - Panmunjom Ateşkes Antlaşması: İki milyondan fazla kişinin öldüğü Kore Savaşı'nı sona erdiren ateşkes anlaşması, Panmunjom köyünde imzalandı.

1964 - Amerika Birleşik Devletleri'nde Siyahlar, Federal Mahkeme'ye başvurma hakkını elde etti.

1971 - Türkiye ile Ortak Pazar arasında "Geçici Ticaret Anlaşması" imzalandı.

1972 - Kartal kod adlı avcı uçağı F-15, ilk uçuşunu yaptı.

1976 - Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e, Waldorf Astoria Oteli'nde konuşurken, Kıbrıslı Rum Staviros Skopetrides tarafından suikast girişiminde bulunuldu.

1991 - Adıge Cumhuriyeti kuruldu.

1993 - Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş'in görev süresinin 1 yıl uzatılmasına karar verildi.

1995 - Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki Mühimmat Bölüğü'nde yangın çıktı, cephanelik havaya uçtu. 15 bin nüfuslu ilçe boşaltıldı.

1996 - Atlanta Olimpiyat Parkı'nda meydana gelen patlamada 2 kişi öldü. Olay yerine koşarak giden TRT kameramanı Melih Uzunyol da kalp krizi geçirerek öldü.

2000 - Suriye'nin yeni Devlet Başkanı Beşar Esat, ülkesindeki siyasi mahkûmların geri kalan cezalarını affettiğini açıkladı.

2002 - Ukrayna'da hava gösterisi sırasında bir savaş uçağının (Su-27) düşmesi sonucu izleyicilerden 77 kişi öldü.

2008 - Güngören saldırısı: İstanbul Güngören, Güven Mahallesi'deki, Kınalı Caddesi üzerinde bulunan Menderes Çıkmazı'nda saat 22:00 civarında 2 ayrı patlama meydana geldi. Patlamada 18 kişi hayatını kaybetti, 154 kişi de yaralandı.

2012 - Londra'da, XXX. Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni yapıldı.

2018 - Kanlı ay tutulması gerçekleşti.

2021 - Leverkusen patlaması gerçekleşti.

2022 - Filipinler'in Luzon Adası'nda 7,1 Mw şiddetinde deprem meydana geldi. 4 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı.

DOĞUMLAR

774 - Kūkai, Japonya'da Heian döneminde yaşamış Japon Budist keşiş, şair, mühendis ve sanatçı (ö. 835)

1612 - IV. Murat, Osmanlı'nın 17. Padişahı (ö. 1640)

1740 - Jeanne Baret, Fransız gezgin, botanikçi (ö. 1807)

1768 - Charlotte Corday, Fransız suikastçı (ö. 1793)

1824 - Alexandre Dumas, fils, Fransız yazar (ö. 1895)

1835 - Giosue Carducci, İtalyan şair ve edebiyat tarihçisi (ö. 1907)

1848 - Friedrich Ernst Dorn, Alman fizikçi (ö. 1916)

1848 - Loránd Eötvös, Macar fizikçi (ö. 1919)

1853 - Vladimir Korolenko, Rus ve Ukraynalı kısa öykü yazarı, gazeteci, insan hakları savunucusu (ö. 1921)

1854 - Takahashi Korekiyo, Japon siyasetçi (ö. 1936)

1867 - Enrique Granados, İspanyol piyanist ve besteci (ö. 1916)

1881 - Hans Fischer, Alman kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1945)

1881 - Rauf Orbay, Türk asker ve siyasetçi (ö. 1964)

1903 - Nikolay Çerkasov, SSCB Halk Sanatçısı unvanına sahip Rus oyuncu (ö. 1966)

1903 - Mihail Stasinopulos, Yunanistan Cumhuriyeti'nin 1. Cumhurbaşkanı (ö. 2002)

1904 - Ludmila Rudenko, Sovyet-Ukraynalı satranççı (ö. 1986)

1910 - Julien Gracq, Fransız yazar (ö. 2007)

1910 - Lupita Tova, Meksikalı-Amerikalı sessiz sinema dönemi oyuncu (ö. 2016)

1911 - Eduard Claudius, Alman gazeteci, roman ve hikâye yazarı (ö. 1976)

1917 - Bourvil, Fransız aktör ve şarkıcı (ö. 1970)

1918 - Leonard Rose, Amerikalı müzisyen (ö. 1984)

1924 - Sırrı Gültekin, Türk oyuncu, film yönetmeni ve senarist (ö. 2008)

1927 - Fana Koçovska, Makedon direnişçi, Yugoslav Partizanı ve Halk Kahramanı Nişanı sahibi ulusal kahraman (ö. 2004)

1931 - Jerry Van Dyke, Amerikalı komedyen ve seslendirme sanatçısı (ö. 2018)

1932 - Beverly Byron, Amerikalı siyasetçi (ö. 2025)

1939 - Paulo Silvino, Brezilyalı komedyen, Tv sunucusu, besteci ve aktör (ö. 2017)

1939 - Peppino di Capri, İtalyan şarkıcı (ö. 2026)

1940 - Pina Bausch, Alman modern dans koreografı (ö. 2009)

1946 - Donny the Punk, Amerikalı politik eylemci (ö. 1996)

1947 - Giora Şpigel, İsrailli futbolcu

1950 - Rien van Haaften, Hollandalı futbol hakemi (ö. 2022)

1951 - Roseanna Cunningham, İskoç siyasetçi

1953 - İskender Doğan, Türk ses sanatçısı ve şarkı sözü yazarı

1958 - Christopher Dean, İngiliz buz patenci

1963 - Donnie Yen, Dövüş sanatları aktörü, koreograf, yapımcı ve yönetmen

1965 - José Luis Chilavert, Paraguaylı futbolcu

1967 - Rahul Bose, Hint oyuncu, senarist, yönetmen ve ragbi oyuncusu

1968 - Maria Grazia Cucinotta, İtalyan oyuncu

1968 - Julian McMahon, Avustralyalı oyuncu (ö. 2025)

1969 - Triple H, Amerikalı profesyonel güreşçi (WWE)

1970 - Nikolaj Coster-Waldau, Danimarkalı tiyatro ve sinema oyuncusu

1972 - Maya Rudolph, Amerikalı aktris ve komedyen

1972 - Dorota Swieniewicz, Polonyalı voleybolcu

1972 - Maya Rudolph, Amerikalı aktris ve komedyen

1973 - Cassandra Clare, Amerikalı kurgu yazarı

1975 - Serkan Çeliköz, Türk besteci, aranjör, prodüktör ve maSKott grubu üyesi

1976 - Nina Morić, Hırvat manken ve sunucu

1976 - Demis Hassabis, Britanyalı bilgisayar bilimcisi, yapay zekâ araştırmacısı, girişimci ve Nobel Kimya Ödülü sahibi

1977 - Jonathan Rhys Meyers, İrlandalı sinema oyuncusu

1979 - Marielle Franco, Brezilyalı aktivist ve siyasetçi (ö. 2018)

1979 - Sidney Govou, Benin kökenli Fransız eski millî futbolcu

1983 - Lorik Cana, Kosova doğumlu Arnavut eski futbolcu

1983 - Goran Pandev, Kuzey Makedonyalı millî futbolcu

1984 - Taylor Schilling, Amerikalı oyuncu

1986 - DeMarre Carroll, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1987 - Allâme, Türk rap müzisyeni

1987 - Marek Hamšík, Slovak millî futbolcu

1987 - Jordan Hill, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1990 - Paolo Hurtado, Perulu millî futbolcu

1991 - Adam Page, Amerikalı profesyonel güreşçi

1994 - Lukas Spalvis, Litvanyalı futbolcu

1997 - G'Angelo Hancock, Amerikalı güreşçi

1997 - Michele Di Gregorio, İtalyan futbolcu

1998 - Ayşenur Ezgi Eygi, Türk asıllı Amerikalı insan hakları aktivisti (ö. 2024)

2001 - Miguel Gutiérrez, İspanyol futbolcu

2004 - Cher Ndour, Senegal asıllı İtalyan futbolcu

ÖLÜMLER

305 - Nikomedialı Pantaleimon, Hristiyan bir şehit (d. 275)

1365 - IV. Rudolf, Avusturya dükü (d. 1339)

1675 - Henri de La Tour d'Auvergne, Fransız komutan (d. 1611)

1689 - John Graham, 1. Dundee Vikontu, İskoç asker ve asil (d. 1648)

1759 - Pierre Louis Maupertuis, Fransız düşünür ve bilim insanı (d. 1698)

1783 - Johann Kirnberger, Alman besteci ve kuramcı (d. 1721)

1841 - Mihail Yuryeviç Lermontov, Rus yazar ve şair (d. 1814)

1844 - John Dalton, İngiliz fizikçi ve kimyager (d. 1766)

1844 - Joseph Smith, Jr., Amerikalı dini lider ve İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin kurucusu ve ilk Peygamberi (d. 1805)

1907 - Edmond Demolins, Fransız sosyal tarihçi (d. 1852)

1917 - Emil Theodor Kocher, İsviçreli doktor ve tıbbi araştırmacı (d. 1841)

1924 - Ferruccio Busoni, İtalyan piyanist ve besteci (d. 1866)

1926 - Kara Kemal, Osmanlı devlet adamı ve Karakol Teşkilatı'nın kurucularından (d. 1868)

1936 - Albert Gould, Avustralyalı politikacı ve avukat (d. 1847)

1937 - Hans Dahl, Norveçli ressam (d. 1849)

1946 - Gertrude Stein, Amerikalı romancı ve ozan (d. 1874)

1958 - Claire Lee Chennault, Amerikalı hava pilot subayı (d. 1893)

1970 - António de Oliveira Salazar, Portekizli diktatör (d. 1889)

1978 - Nimet Abla, Türk Millî Piyango bilet satıcısı (d. 1899)

1980 - Muhammed Rıza Pehlevi, İran Şahı (d. 1919)

1981 - William Wyler, Alman doğumlu Amerikalı film yönetmeni (d. 1902)

1982 - Arif Hikmet Koyunoğlu, Türk mimar ve fotoğraf sanatçısı (d. 1888)

1984 - James Mason, İngiliz aktör (d. 1909)

1985 - Adelheid Kofler, Avusturyalı mucit, mineralog ve oftalmolog (d. 1889)

1988 - Frank Zamboni, İtalyan asıllı Amerikalı mucit (d. 1901)

1991 - Gülare Aziz kızı Aliyeva, Azeri kökenli Sovyet müzisyen ve piyanisti

1992 - Tzeni Karezi, Eski Yunan film ve tiyatro oyuncusu (d. 1932)

1994 - Kevin Carter, Güney Afrikalı fotoğrafçı ve Pulitzer Ödülü sahibi (intihar) (d. 1960)

1995 - Melih Esenbel, Türk diplomat ve eski Dışişleri Bakanı (d. 1915)

1995 - Miklós Rózsa, Macar asıllı Amerikalı film müziği bestecisi (d. 1907)

1998 - Binnie Barnes, İngiliz oyuncu (d. 1903)

2001 - Rhonda Sing, Kanadalı profesyonel güreşçi ve şarkıcı (d. 1961)

2003 - Bob Hope, Amerikalı komedyen (d. 1903)

2008 - Yusuf Şahin, Mısırlı sinema yönetmeni (d. 1926)

2011 - Agota Kristof, Macar yazar (d. 1935)

2012 - Hüseyin Aktaş, Türk atlet (d. 1941)

2012 - Jack Taylor, İngiliz futbol hakemi (d. 1930)

2012 - Tony Martin, Amerikalı şarkıcı ve sinema oyuncusu (d. 1913)

2013 - İlya Segaloviç, Rus arama motoru olan Yandex eş kurucusu (d. 1964)

2015 - Ebubekir Zeynulabidin Abdülkelam, Havacılık ve uzay mühendisi (d. 1931)

2016 - Piet de Jong, Hollandalı siyasetçi (d. 1915)

2017 - Abdülmecid Zulmi, Faslı eski millî futbolcu (d. 1953)

2017 - Sam Shepard, Amerikalı oyun yazarı, yazar ve oyuncu (d. 1943)

2018 - Marco Aurelio Denegri, Perulu entelektüel (d. 1938)

2018 - Algimantas Nasvytis, Litvan mimar ve siyasetçi (d. 1928)

2018 - Yuri Şundrov, Eski Rus-Ukraynalı buz hokeyi oyuncusu ve antrenör (d. 1956)

2018 - Vladimir Voynovich, Rus yazar, şair, oyun yazarı ve gazeteci (d. 1932)

2019 - Işılay Saygın, Türk mimar ve siyasetçi (d. 1947)

2019 - Robert Schrieffer, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1931)

2019 - Yalçın Gülhan, Türk oyuncu (d. 1944)

2020 - Owen Arthur, Barbadoslu siyasetçi ve ekonomist (d. 1949)

2020 - Felicia F. Campbell, Amerikalı İngilizce Profesörü (d. 1931)

2020 - Amanul İslam Chowdhury, Bangladeşli hükûmet danışmanı (d. 1937)

2020 - Frank A. Howard, Amerikalı politikacı (d. 1938)

2021 - LeRoy Clarke, Trinidad ve Tobagolu görsel sanatçı, şair (d. 1938)

2021 - Phillip King, Britanyalı heykeltıraş (d. 1934)

2021 - Gianni Nazzaro, İtalyan şarkıcı ve oyuncu (d. 1948)

2022 - Mary Alice, Amerikan film, dizi ve sahne oyuncusudur (d. 1936)

2022 - Luis Morgan Casey, Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı Bolivya'da görev alan Amerikalı başpiskopos (d. 1935)

2022 - Bernard Cribbins, İngiliz oyuncu, kafa sesi sanatçısı ve müzikal komedyen (d. 1928)

2022 - Tony Dow, Amerikalı aktör, yapımcı, yönetmen, yazar ve heykeltıraş (d. 1945)

2022 - Gisèle Lalonde, Kanadalı siyasetçi, eğitimci ve topluluk aktivisti (d. 1933)

2022 - Celina Seghi, İtalyan profesyonel kadın kayakçı (d. 1920)