Yeniçağ Gazetesi
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Dünyanın en güzel kelimesi seçildi: İşte Türkçeden listeye giren kelime

75 dili kapsayan kapsamlı araştırmada dünyanın en güzel kelimesi belirlendi. Dilbilimciler ve kültür uzmanlarının değerlendirmesiyle hazırlanan listede Türkçeden yer alan kelime de ilk 15'e girerek dikkat çekti.

Kaynak: Diğer
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Dünyanın en güzel kelimesi seçildi: İşte Türkçeden listeye giren kelime - Resim: 1

75 farklı dilden 223 kelimenin değerlendirildiği kapsamlı araştırmada dünyanın en güzel kelimesi açıklandı. Uluslararası dilbilimciler, yazarlar ve kültür uzmanlarından oluşan jüri; ses yapısı, anlam derinliği, kültürel önemi ve nadirliği gibi kriterleri dikkate alarak listeyi oluşturdu.

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Dünyanın en güzel kelimesi seçildi: İşte Türkçeden listeye giren kelime - Resim: 2

Zirvede Maori dilinden bir kelime yer aldı

Araştırmanın zirvesine, Maori dilindeki "kaitiakitanga" kelimesi yerleşti.

Kelime; doğayı koruma, çevreyi gelecek nesiller adına gözetme ve yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunu ifade ediyor. Uzmanlar, hem anlamı hem de fonetik yapısıyla iklim krizine yönelik güçlü bir mesaj taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.

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Dünyanın en güzel kelimesi seçildi: İşte Türkçeden listeye giren kelime - Resim: 3

Dil uzmanı Esteban Touma Portilla da, "Küresel ölçekte iklim değişikliğinin etkilerini yaşarken, kaitiakitanga bize çevreye ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

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Dünyanın en güzel kelimesi seçildi: İşte Türkçeden listeye giren kelime - Resim: 4

Türkçeden "yakamoz" listeye girdi

Araştırmada çevrim içi dil toplulukları ile Reddit ve TikTok'taki binlerce paylaşım incelenerek aday liste oluşturuldu. Uzman jüri ise kelimeleri ses yapısı, anlam derinliği, kültürel önem ve nadirlik kriterlerine göre puanladı.

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Dünyanın en güzel kelimesi seçildi: İşte Türkçeden listeye giren kelime - Resim: 5

Listede Türkçeden "yakamoz" kelimesi de yer aldı. Ay ışığının su yüzeyinde oluşturduğu gümüşi parıltıyı ifade eden "yakamoz", dünyanın en güzel 15 kelimesi arasına girmeyi başardı.

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Dünyanın en güzel kelimesi seçildi: İşte Türkçeden listeye giren kelime - Resim: 6

Listede başka hangi kelimeler var?
Araştırmada farklı kültürlerden birçok kelime de dikkat çekti. Listeye giren bazı ifadeler ve anlamları şöyle:

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Dünyanın en güzel kelimesi seçildi: İşte Türkçeden listeye giren kelime - Resim: 7

Yakamoz (Türkçe): Ay ışığının su yüzeyindeki gümüşi parıltısı.
Ubuntu (Zulu): "Ben varım çünkü biz varız" anlayışına dayanan insani paylaşım felsefesi.
Hiraeth (Galce): Hiç tanınmamış veya kaybolmuş bir yuvaya duyulan derin özlem.
Ikigai (Japonca): İnsana her sabah uyanma nedeni veren yaşam amacı.
Kintsugi (Japonca): Kırık seramiklerin altınla onarılarak kusurların kabulünü simgeleyen geleneksel sanat.
Mamihlapinatapai (Yaghan): İki kişinin birbirinden ilk adımı beklediği anlam yüklü bakışma anı.
Poronkusema (Fince): Bir ren geyiğinin durmadan kat edebileceği mesafeyi ifade eden geleneksel ölçü birimi.

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Dünyanın en güzel kelimesi seçildi: İşte Türkçeden listeye giren kelime - Resim: 8

Saudade (Portekizce): Özlenen kişi ya da şeye duyulan tatlı-sert hüzün.
Aura (Yunanca): Bir kişinin çevresinde hissedilen kendine özgü enerji ve atmosfer.
Iriy (Ukraynaca): Ruhların ve kuşların kışın göç ettiğine inanılan efsanevi sıcak diyar.
Luftmensch (Yidiş): Hayalleriyle yaşayan idealist kişi.
Naz (Urduca): Koşulsuz sevilmenin verdiği güven ve şımarıklık hissi.
Ojalá (İspanyolca): Güçlü bir dileği ifade eden "keşke" anlamındaki sözcük.
Zephyr (Yunanca): Hafif, serinletici ve huzur veren tatlı esinti.

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