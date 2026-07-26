Dünyanın en güzel kelimesi seçildi: İşte Türkçeden listeye giren kelime

Yakamoz (Türkçe): Ay ışığının su yüzeyindeki gümüşi parıltısı.

Ubuntu (Zulu): "Ben varım çünkü biz varız" anlayışına dayanan insani paylaşım felsefesi.

Hiraeth (Galce): Hiç tanınmamış veya kaybolmuş bir yuvaya duyulan derin özlem.

Ikigai (Japonca): İnsana her sabah uyanma nedeni veren yaşam amacı.

Kintsugi (Japonca): Kırık seramiklerin altınla onarılarak kusurların kabulünü simgeleyen geleneksel sanat.

Mamihlapinatapai (Yaghan): İki kişinin birbirinden ilk adımı beklediği anlam yüklü bakışma anı.

Poronkusema (Fince): Bir ren geyiğinin durmadan kat edebileceği mesafeyi ifade eden geleneksel ölçü birimi.