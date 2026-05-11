Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek, CHP Genel Merkezi'ne adaylık karşılığı 1 milyon Euro verdiklerini yönünde etkin pişmanlık ifade verdi. İfadeler CHP Genel Merkezi'nde şok etkisi yaratırken, Gazeteci Şaban Sevinç'in durumu savunuş şekli, Tayyar'ın dikkatinden kaçmadı. Tayyar, "İnan, Özgür Özel senin kadar sarsılmadı, Veli Ağbaba ağıt yakmadı, bu kadar benzemezi aynı cümleye koymadı. Takma kafanı, İstanbul’da bunalmışsın, Ankara’ya gel kahve içelim" dedi.

Şaban Sevinç'in konuşması şöyle:

"1 milyon Euro’yu götürdüm genel merkezde işte Veli Ağbaba’nın söylediği kişiye teslim ettim falan. Bunda baktığınızda hani bir suç var mı? Yani teknik olarak Türk Ceza Yasası açısından bir suç var mı? Yok. Yani hani doğruysa bile o 1 milyon Euro, Cumhuriyet Halk Partisi’ne getirilip bırakılmışsa bile Böcekler tarafından, bu hani partisine yaptığı bir bağıştır.

Yani hani teknik olarak bir suç değil. Ama nedir? Vay işte seçim öncesi adaylardan hani şey toplamışlar, rüşvet almışlar, para almışlar. Hani rüşvet de değil şey olarak, yani teknik olarak rüşvet de denmez. Onlar rüşvet diyor da yani o parayı aldılar karşılığında Muhittin Böcek’i tekrar aday yaptılar. Dolayısıyla hani siyasi rüşvet. Hani teknik olarak rüşvet değil. Rüşvet olması için bir tarafın kamuda çalışması lazım gerekiyor falan hani rüşvetin teknik tanımı açısından söylüyorum. Öbür türlü evet siyasi rüşvet gibi görünüyor ama suç değil hani teknik olarak Türk Ceza Yasası açısından suç değil, onu belirteyim."

Şamil Tayyar'ın paylaşımı şöyle:

İnan, Özgür Özel senin kadar sarsılmadı, Veli Ağbaba ağıt yakmadı, bu kadar benzemezi aynı cümleye koymadı.

Takma kafanı, İstanbul’da bunalmışsın, Ankara’ya gel kahve içelim