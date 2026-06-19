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Kaynak: ANKA

AK Partili vekillerin sık sık gündeme geldiği sahte pusula skandalında yeni perde dün yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda Suudi Arabistan ile imzalanan enerji anlaşmasının oylaması sırasında, salonda bulunmayan AKP'li milletvekilleri adına oy pusulası verildi. Kontrolde, adına pusula verilen milletvekillerinin orada olmadığı tespit edildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni görüştü. İki ülke arasında Suudi Arabistan'ın Türkiye'de yenilenebilir enerji santralleri kurmasını içeren anlaşmanın görüşmelerinin tamamlanmasının ardından oylama aşamasına geçildi. Elektronik cihazlarla yapılan oylamada milletvekilleri, ayrıca oy pusulası ile de oylarını kullanabildi.

PUSULA KONTROLÜ YAPILDI

Oylama sırasında muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine, Meclis Başkanvekili Buldan iktidar sıralarındaki milletvekilleri adına verilen oy pusulalarının kontrolünü gerçekleştirdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in Başkanvekili Buldan'a oy veren isimlerin tek tek sayılması talebinde bulunması üzerine Genel Kurul'da pusula incelemesi yapıldı.

İYİ Partili Çömez, salonda olmayan milletvekilleri adına pusula atıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

79 tane pusula var, bu 79 kişinin isimlerinin tek tek okunmasını talep ediyoruz. 79 tane pusula, olur mu böyle şey ya. Biz gece yarısı burada boşuna mı vakit geçiriyoruz

Çömez'in talebi üzerine usulü hatırlatan Meclis Başkanvekili Buldan, milletvekillerinin salondan ayrılamayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın milletvekilleri, pusula kontrolü yapacağız. Sayın milletvekilleri, bakın, iki dakika içerisinde milletvekili buradan ayrılamaz. Buradan ayrılamaz arkadaşlar. Şimdi, bir Grup Başkan Vekilinin böyle bir talebi varsa ben bunu yerine getirmek zorundayım."

İSMİ OKUNAN AK PARTİLİ VEKİLLERİN SALONDA OLMADIĞI GÖRÜLDÜ

Meclis Başkanvekili Buldan'ın oy pusulalarını Genel Kurul kürsüsünden tek tek okuduğu esnada, ismi verilen AKP'li milletvekillerinin salonda bulunmadığı görüldü. Yapılan ilk pusula kontrolü ve açık oylamada salonda gerekli çoğunluğun sağlanamaması üzerine oylama işlemi tekrarlandı. Yenilenen ikinci oylamada da karar yeter sayısına ulaşılamaması üzerine Meclis Başkanvekili Buldan, birleşimi kapatma kararı aldı. Genel Kurul, 23 haziran salı günü toplanmak üzere birleşime son verdi.

GRUP BAŞKANVEKİLLERİNDEN TEPKİLER

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sözleşmenin oylaması esnasında kürsüye 79 oy pusulası gönderildiğini kaydetti. Yoklamada sadece 4 milletvekilinin salonda bulunduğunun anlaşıldığını belirten Ekmen, şu ifadeleri kullandı:

"Oylamaya katılım 165, evet oyları 144 oyda kaldığı için oylama yenilenmiş, ikinci oylamada da toplantı yeter sayısı olan 200 sayısı bulunamadığından sözleşme oylaması geçersiz sayılarak genel kurul kapanmıştır. 200 milletvekilini genel kurulda hazır bulunduramayan ittifak, enerjisini kaybettiğini bir kez daha göstermiştir. 76 kişinin yerine pusula kullanımının takdirini ise yüce milletimize bırakıyoruz."

Genel Kurul'da bulunmayan milletvekilleri adına oy pusulası verilmesi üzerine CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Yine AK Parti yine sahte pusula. 79 AKP'li vekil Meclis'te yok, ama verdikleri sahte pusulalarla 'buradayız' diyorlar. Milletin meclisinde, milletin gözünün içine baka baka yapılan bu yüz kızartıcı eylem, siyasi sahtekarlığın ve çürümüşlüğün geldiği son noktadır.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise yaptığı paylaşımda, "TBMM adına utanç gecesi" diyerek şu ifadeleri kullandı: