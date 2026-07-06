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Kaynak: Haber Merkezi

Kasım 2026, Mayıs 2027, Kasım 2027, Nisan 2028…

Eken seçim için her kafadan bir ses çıkıyor. AK Parti’den farklı tarihler veriliyor.

Tüm siyasi partiler erken seçim olacağı konusunda hemfikir ancak AK Parti’den gelen farklı seçim tarihi açıklamaları nedeniyle kafalar karışıyor.

Ancak Meclis’te bu kafa karışıklığını ortadan kaldıran bir kulis dolaşıyor.

AK Parti’den MHP’ye, CHP’den DEM Parti’ye Meclis’te herkesin konuştuğu erken seçim kulisinin ayrıntısına YENİÇAĞ ulaştı.

Öncelikle, AK Parti’nin Sapanca kampını hatırlayalım.

Bu arada AK Parti’nin Sapanca kampından yine YENİÇAĞ ayrıntıyı görmüş ve kampın yapıldığı otelin patronuna mercek tutmuştu.

AK Parti’nin kritik, parti içinde de çok önemsenen bu kampında “en çok eleştirilen bakan” kulisi medyaya yansımıştı.

AK Parti kampında AK Partililer en çok Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i eleştirmişti.

Ekonomik krizin ülkeyi getirdiği nokta, emekliler, asgari ücretliler, enflasyon gibi başlıklara bakınca Mehmet Şimşek’in “en çok eleştirilen” olması çok doğal elbette…

Ancak, parti içinde çok kritik bulunan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da bizzat katılması sebebiyle güvenlik ile ciddiyetin çok katı olduğu bu organizasyondan bir bakanın adının sızdırılması çok doğal değil…

Bu kulis haberinin AK Parti kampından sızmasının bir anlamı vardı.

ERKEN SEÇİMİN HABERCİSİ…

YENİÇAĞ’ın edindiği bilgilere göre, erken seçimin habercisi olarak bir “görevden alma” olayı gerçekleşecek.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek asgari ücretlilere ve emeklilere yönelik bir seçim ekonomisine karşı çıkıyor.

Enflasyon ile mücadele önemli bir yol aldığını düşünen Mehmet Şimşek “seçim ekonomisi” başlığı altında asgari ücrete ve emekli maaşına geçinilebilecek yani az da olsa vatandaşı tatmin edecek bir zam yapmanın enflasyon ile mücadeleyi aksatacağını düşünüyor.

Bu nedenle AK Parti kampından Mehmet Şimşek’in en çok eleştirilen bakan olarak adının sızdığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da seçim dönemine Mehmet Şimşek ile girmeyeceği kulislere yansıdı.

Siyasi kulislerde, Erdoğan’ın seçime girmeden önce Mehmet Şimşek ile yolları ayırıp seçim döneminde AK Parti’yi yükseltecek bir ekonomi patronu seçeceği ifade ediliyor.

Tüm siyasi partiler, erken seçimin gerçek tarihi için Mehmet Şimşek’in görevden alınmasını önlerine takvim olarak koymuş durumda…