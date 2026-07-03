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AKP’nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 26-28 Haziran tarihleri arasında Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirildi.

Sapanca Belediyesi’ni son seçimde CHP’li Nihat Arda Şahin kazanmıştı. AKP’nin kritik toplantısını CHP’li ilçe belediyesinde gerçekleştirdiğini hatırlatalım.

Toplantının resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kritik toplantıya eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı.

Güvenlik üst seviyedeydi. Ve toplantının önemi açısında da gazetelere yansıyan kulis haberlerine göre, AKP eteğindeki taşları döktü. Yani, bakanlar, milletvekilleri, il ve ilçe başkanları eleştirildi. Hatta, en çok eleştirilen bakanın da Mehmet Şimşek olduğu gündeme gelmişti.

Kulislerde AKP içi tartışmalar konuşuldu ama AKP’nin ağır toplarının yer aldığı bu kritik toplantı hangi otelde yapıldı, bu otelin sahibi kimdi? Bunlar ise hiç medyaya yansımadı.

YENİÇAĞ araştırdı, AKP kampının yapıldığı otelin sahibinin ödülünü nasıl aldığını da öğrendi.

AKP’nin bir önceki kampı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yapılmıştı.

Bu kez AKP kampı için Sapanca’nın Kırkpınar mahallesindeki NG Enjoy oteli tercih edildi.

Sapanca’nın yanı sıra Afyon, Antalya ve Bodrum’da da otelleri bulunan NG’nin Ticaret Sicil bilgilerine göre sahipleri, Hediye Güral Gür, Erkan Güral, Sema Güral Sürmeli ve Gülden Güral…

Evet, NG Hotels bir aile şirketi…

Hediye Güral Gür, NG Hotels başında yer alırken ağabeyi Erkan Güral ise NG Kütahya Seramik Porselen Yönetim Kurulu Başkanı…

OTELİN PATRONU AKP MKYK ÜYESİ

AKP’nin kampının gerçekleştirildiği NG Enjoy otelin patronu Erkan Güral, AKP Genel Başkan Vekili Yardımcısı ve MKYK Üyesi…

AKP’nin kritik toplantısı için CHP’li bir ilçenin seçilmesinin nedeni, Erdoğan’a en yakın isimlerden NG Hotels patronlarından Erkan Güral’ın otelinin burada olmasıydı.

Peki, AKP’nin kritik kampı için otelini açan AKP’li Erkan Güral ödülünü aldı mı?

Erkan Güral, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Vergi Konseyi üyeliğine seçildi.

AKP Genel Başkan Vekili Yardımcısı ve MKYK üyesi Erkan Güral’ın Vergi Konseyi üyeliğine AKP kampından 3 gün önce seçilmesi dikkat çekti.