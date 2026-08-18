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Kaynak: AA

AK Parti ve MHP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeniden adaylığın yolunu açacak olan "yeni anayasa" çağrılarını sürdürüyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, partisinin ikinci 25 yıllık döneme ilişkin hedeflerini söyledi. Yeni anayasa çalışmalarını öncelikli hedefler arasında gösteren Yayman, mevcut Anayasa’nın Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılamadığını savundu.

AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Yayman, partinin geçmiş 25 yılda Türkiye’de önemli değişimler gerçekleştirdiğini belirterek, bundan sonraki dönemin 2053 hedefleri doğrultusunda şekilleneceğini ifade etti.

“YENİ ANAYASA EN BÜYÜK VAATLERİMİZDEN"

AK Parti’nin ikinci 25 yılında hayata geçirilmesi planlanan çalışmaların başında yeni anayasanın geldiğini söyleyen Yayman, bunun sivil, demokratik ve çağdaş bir anayasa olması gerektiğini belirtti.

Yayman, “Yeni dönemde, ikinci 25 yılda en büyük vaatlerimizden bir tanesi de yeni bir anayasa yapmak” ifadelerini kullandı.

Mevcut Anayasa’yı “darbe anayasası” olarak nitelendiren Yayman, Türkiye’nin artık mevcut yapıya sığmadığını savunarak, “Bu anayasa artık Türkiye’ye dar gelmektedir” dedi.

“MİLLETİMİZİN EN BÜYÜK HAYALİ”

Türkiye’nin küresel bir güç haline gelmesi durumunda buna uygun bir anayasal yapıya da ihtiyaç olduğunu belirten Yayman, 21. yüzyılın Türkiye’nin asrı olması hedefi doğrultusunda yeni anayasanın önemine dikkat çekti.

Yeni anayasa konusunda TBMM’de çalışmaların devam edeceğini belirten Yayman, “Milletimizin en büyük hayali, en büyük isteği bu yeni anayasanın gerçekleşmesidir” değerlendirmesinde bulundu.

AK PARTİ'NİN 2053 HEDEFİ

Yayman, AK Parti’nin ikinci 25 yıllık dönemde geçmişe değil geleceğe odaklandığını söyledi. Partinin 2053 hedefleri için çalışmalara başladığını belirten Yayman, yapay zeka, savunma sanayii, dijital dönüşüm, sanayi bölgeleri, toplumsal refah ve aile kurumunun korunması gibi alanların öncelikli başlıklar arasında olduğunu kaydetti.

AK Parti’nin 25 yıllık iktidarında önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini savunan Yayman, kişi başına düşen milli gelir, üniversite sayısı ve duble yollar üzerinden yapılan yatırımlara dikkat çekti.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ HIZLANACAK”

Yayman, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Silahların teslim edilmesi ve terör örgütünün kendisini feshetmesinin ardından sürecin daha ileri aşamalara taşınabileceğini belirten Yayman, şiddetin sona ermesinin Türkiye’nin önünü açacağını söyledi.

Sürecin bir devlet ve millet politikası olduğunu ifade eden Yayman, şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetileceğini söyledi.

Yayman, yaz döneminde sürecin daha da hızlanacağına ve topluma umut verecek gelişmelerin artacağına inandığını dile getirdi.

Öte yandan iktidarı boyunca anayasa değiştirme rekoru kıran 2007, 2010, 2017 gibi köşeli müdahaleleri yaptan AK Parti “yeni anayasa” istemeye devam ediyor. 40 yıl boyunca 190’a yakın maddesiyle, 19 kez değiştirilen Anayasa'nın 12 değişikliğinde AK Parti'nin imzası var. Yeni anayasa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeniden adaylığın yolunu açac