Sakarya’nın Sapanca ilçesinde AK Parti’nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Erdoğan’ın kürsüye çıktığı sırada, 25’in yıla özel bestelenen , "Efsane Büyük Başkan" adlı şarkı katılımcılara dinletildi.
Sanatçı Ceyhun Çelik'in seslendirdiği ve AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığının hazırladığı şarkının sözleri şöyle:
"Ayinesi iş, ömür vakfetmiş canla başla
Ak bir geçmiş hep hizmet etmiş çeyrek asra
Koltuk kavgası değil, hizmet için nöbette
Partisi her zaman milletinin emrinde
Adı AK Parti, 25 yıldır sizinle AK Parti
Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan
Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan
Dünya yanarken, kabus yaşarken biz güvendeydik
Masada güçlü, sahada güçlü biz her yerdeydik
Koltuk kavgası değil, hizmet için nöbette
Partisi her zaman milletinin emrinde
Adı AK Parti, 25 yıldır sizinle AK Parti
Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan
Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan"
Şarkı, AK Parti'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.