Sakarya’nın Sapanca ilçesinde AK Parti’nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Erdoğan’ın kürsüye çıktığı sırada, 25’in yıla özel bestelenen , "Efsane Büyük Başkan" adlı şarkı katılımcılara dinletildi.

Sanatçı Ceyhun Çelik'in seslendirdiği ve AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığının hazırladığı şarkının sözleri şöyle:

"Ayinesi iş, ömür vakfetmiş canla başla

Ak bir geçmiş hep hizmet etmiş çeyrek asra

Koltuk kavgası değil, hizmet için nöbette

Partisi her zaman milletinin emrinde

Adı AK Parti, 25 yıldır sizinle AK Parti

Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan

Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan

Dünya yanarken, kabus yaşarken biz güvendeydik

Masada güçlü, sahada güçlü biz her yerdeydik

Koltuk kavgası değil, hizmet için nöbette

Partisi her zaman milletinin emrinde

Adı AK Parti, 25 yıldır sizinle AK Parti

Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan

Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan"

Şarkı, AK Parti'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.