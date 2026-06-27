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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde AK Parti’nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Erdoğan’ın kürsüye çıktığı sırada, 25’in yıla özel bestelenen , "Efsane Büyük Başkan" adlı şarkı katılımcılara dinletildi.

Sanatçı Ceyhun Çelik'in seslendirdiği ve AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığının hazırladığı şarkının sözleri şöyle:

"Ayinesi iş, ömür vakfetmiş canla başla Ak bir geçmiş hep hizmet etmiş çeyrek asra Koltuk kavgası değil, hizmet için nöbette Partisi her zaman milletinin emrinde Adı AK Parti, 25 yıldır sizinle AK Parti Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan Dünya yanarken, kabus yaşarken biz güvendeydik Masada güçlü, sahada güçlü biz her yerdeydik Koltuk kavgası değil, hizmet için nöbette Partisi her zaman milletinin emrinde Adı AK Parti, 25 yıldır sizinle AK Parti Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan"

Şarkı, AK Parti'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.