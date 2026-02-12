AJet, yeni sefer başlattı. Sivas'tan Almanya'nın tarihi, kültürel ve ticari merkezlerinden Köln'e 8 Temmuz'da direkt uçuş başlatacağını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt dışı uçuş ağını genişletiyor. AJet'in Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan Köln Bonn Havalimanı'na ilk seferi, 8 Temmuz'da gerçekleşecek.

Yaz boyunca çarşamba günü karşılıklı olacak seferler, 9 Eylül 2026'ya kadar sürecek.

Yeni hat, başta Almanya'da yaşayan Türkler olmak üzere, iki ülke arasında turistik ve ticari amaçlı seyahat edenler için önemli bir alternatif sağlayacak.

AJet'in Sivas-Köln biletleri satışa çıkarıldı.