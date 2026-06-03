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Hava yolu taşımacılığı sektörünün genç markalarından AJet, operasyonel kapasitesini artırmak amacıyla filosunu yeni nesil ve çevre dostu uçaklarla genişletmeyi sürdürüyor. Şirket, son 10 günlük zaman dilimi içerisinde üreticiden doğrudan teslim aldığı 4 yeni hava aracını operasyon merkezine getirdi.

SEATTLE'DAN İSTANBUL'A UZANAN TESLİMAT SÜRECİ

Şirket tarafından paylaşılan resmi verilere göre; TC-OHZ, TC-OHO, TC-VFA ve TC-VFC kuyruk tescillerine sahip fabrika çıkışlı uçaklar, yasal ve teknik teslimat prosedürlerinin tamamlanmasıyla birlikte üretim yeri olan ABD'nin Seattle şehrinden hareket ederek Türkiye'ye ulaştı.

Koltuk montaj işlemleri ile kabin içi donanım hazırlıkları süratle tamamlanan yeni uçakların bir kısmı, planlanan tarifeli iç ve dış hat seferlerinde yolcu taşımaya başladı. Yapılan bu son teslimatlarla birlikte, Ağustos 2025 döneminden bu yana AJet filosuna dahil edilen fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX modeli uçakların toplam sayısı 28'e yükselmiş oldu.

HEDEF: YIL SONUNA KADAR %76 YENİ NESİL FİLO ORANI

AJet, küresel uçak üreticileri Boeing ve Airbus ile yaptığı anlaşmalar doğrultusunda yıl sonuna kadar yeni teslimatlar almaya devam etmeyi planlıyor. Şirketin ana stratejik hedefi, sene sonu itibarıyla toplam filosunun yüzde 76'lık bölümünü tamamen yeni nesil modern uçaklardan oluşturmak olarak açıklandı.

Yüksek yakıt verimliliği, güçlü operasyonel performans ve çevresel sürdürülebilirlik standartlarıyla dikkat çeken bu yeni nesil hava araçları, havayolu şirketinin yolcularına daha düşük karbon emisyonu ile daha konforlu ve verimli bir seyahat deneyimi sunma hedefine doğrudan katkı sağlıyor.