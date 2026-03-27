MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yönter, yaptığı kısa açıklamada, “Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim.” ifadelerini kullandı.

'NAMUSSUZ MHP DÜŞMANI'

Yönter istifasından kısa bir süre önce sosyal medya hesabından, "Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı. Namussuz MHP düşmanı…" sözleriyle dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı.

Kim bu MHP'ye sızan ajan! MHP'nin üst düzey isminden olay yaratacak paylaşımKim bu MHP'ye sızan ajan! MHP'nin üst düzey isminden olay yaratacak paylaşımGündem