MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim. — Dr.İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) March 27, 2026

'NAMUSSUZ MHP DÜŞMANI'

Yönter istifasından kısa bir süre önce sosyal medya hesabından, "Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı. Namussuz MHP düşmanı…" sözleriyle dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı.