Türkiye genelinde yaklaşık 28 bin aile hekimliği birimi ve 56 bin sözleşmeli aile hekimi ile aile sağlığı birimi çalışanını kapsayan aile hekimliği sisteminde önemli değişiklikler içeren düzenleme geliyor.



Sağlık Bakanlığı'nın bir süredir üzerinde çalıştığı kanun teklifi taslağı uzun süredir tartışma konusu olan hukuki belirsizliklerin giderilmesi planlanıyor.

Bakanlığın hazırladığı taslak metne göre, şu an merkezi yönetim (Ankara) kontrolünde ilerleyen sözleşme süreçleri yerel birimlere devredilecek.

Yeni düzenleme hayata geçerse, aile hekimleri ve sağlık çalışanlarının sözleşme imzalama yetkisi valiliklere ve il sağlık müdürlüklerine bırakılacak. Yapılacak değişiklikle bürokratik işlemlerin hızlandırılması ve yereldeki aksaklıkların daha hızlı çözülmesi amaçlanıyor.

8 HAFTA SINIRI PLANLANIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın Aile hekimliği ile ilgili taslağının en çok dikkat çeken maddelerinden biri mazeretsiz devamsızlık sürelerine ilişkin. Mevcut sistemdeki hukuki boşlukların giderilmesi için, görev başında bulunamama süresine yasal bir üst sınır getirilmesi de gündemde.